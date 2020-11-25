"Первый тайм мои ребята очень хорошо сыграли против высококлассной команды, которая действует на высоких скоростях. Мы перекрывали им линии передач и зоны. Был только один удар в створ наших ворот.

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В то же время у Динамо было два хороших подходы к чужим воротам. Не хватало просто последнего паса, мешали друг другу в завершающей стадии. Первый гол от нас изменил ход встречи. Грамотно выходили в контратаки, но не сумели их завершить.

Хорошо начали и второй тайм, но потеря мяча привела к первому голу. Затем был момент, где надо было давать пенальти на Вербиче – судья не поставил. А потом игроки Барселоны создавали острые моменты. Мы также отвечали контратаками, но не доводили их до логического завершения.

Пропустив второй гол с углового, мы практически опустили руки. Это мне очень не понравилось. Шли вперед, оставляли пространство за спинами, проигрывали много единоборств. Но я потом подумал, что за игроков Барселоны заплатили в сумме более 400 млн. Они это и показали. При таком счете нельзя искать какие-то моменты, что-то выделять. Но если бы поставили пенальти, или если бы мы реализовали одну из контратак, все могло сложиться иначе.

Мы настраиваемся на борьбу за еврокубковую весну и матчи чемпионата. Очень жду игроков после коронавируса, чтобы построить нормальный тренировочный процесс. Сегодня они были не готовы играть на таком уровне, против Барселоны. Попов, Супряга только вернулись", – сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 4-х туров группового этапа ЛЧ Динамо расположилось на третьей строчке, опережая Ференцварош только по дополнительным показателям.

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