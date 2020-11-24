"Все сейчас происходит очень быстро. И хорошее, и плохое. Нужно оперативно делать уроки. Поражение 0:6 от Боруссии до сих пор болит, это так просто не заживает. Но тот результат не повлияет на завтрашнюю игру. Мы все проанализировали, поняли, что произошло. И поедем в Германию с полной уверенностью.

Если детально анализировать проблемы с первого матча, то откроем все карты на эту игру. Могу лишь поверхностно проанализировать. Шахтер не прессинговал и не создал достаточно подходов к чужим воротам. В этих компонентах мы должны прибавить.

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Сейчас Шахтер переживает трудный период, но мы должны максимально настроиться на поединок с Боруссией. Подойдем к матчу с крупнейшими амбициями. Отсутствие Плеа нас не радует и не расстраивает. Мы концентрируемся исключительно на нашей команде. Шахтер потерял 9 игроков. Когда у нас такая ситуация, я не могу говорить о соперниках, а сосредоточен исключительно на Шахтере.

Ничья с Александрией? Прошлое нас никак не влияет, это лишь возможность для анализа. Шахтер проводит нестабильный сезон, мы это знаем. Игроки то появляются, то пропадают. Огромная нестабильность. Некоторые игроки травмированы, некоторые возвращается непосредственно перед матчем. Интенсивность нынешнего графика создает нам дискомфорт.

Результат в Германии будет восприниматься в зависимости от хода игры. Если игра покажет, что мы можем победить, ничья не устроит. Если же справедливой будет ничья – я ее приму. Группа очень сложная. Чтобы выйти в плей-офф, скорее всего, нам придется обыграть Реал или Интер. Возможно, ничья на выезде с Боруссией была бы неплохим результатом, но мы постараемся победить.

Позиция левого защитника действительно проблемная. Решение уже принято, кто закроет фланг с Боруссией. Это решение связано с изменениями в нашем составе, с перемещениями игроков. Завтра обо всем расскажу. Тете? Думаю, что нет. Он играл на этой позиции в форс-мажорной ситуации. Мы очень рисковали, очень хотели победить. Так рисковать со стартового свистка не стоит", – сказал Луиш Каштру.

Напомним, матч Боруссия М – Шахтер состоится 25 ноября, начало в 19:55. После трех туров "горняки" набрали четыре очка, а немцы имеют в активе пять пунктов. Первый матч между этими командами завершился разгромной победой Гладбаха. Шахтер решил провести предматчевые мероприятия в режиме ZOOM до вылета в Германию.

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