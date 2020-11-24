City Football Group, контролирующая Манчестер Сити, продолжает искать возможность подписания Лионеля Месси. Недавно появилась информация, что "горожане" окончательно отказались от 33-летнего аргентинца, но это оказалось не совсем так.

Манчестер Сити закрыл двери для трансфера Месси, – Sky Sport

Манчестер Сити готов предложить Месси контракт на 10 лет – до 43-летнего возраста. Если аргентинец согласится на такой вариант, то проведет несколько сезонов в команде Хосепа Гвардиолы, после чего может продолжить карьеру в одном из 8-ми клубов-партнеров. Это, в частности, японская Йокогама, австралийский Мельбурн Сити, Нью-Йорк Сити, Жирона, Монтевидео Сити и прочие.

Если Лео решит завершить карьеру игрока, то доработает остаток контракта в статусе глобального посла консорциума City Football Group, представляя его интересы в мире. Об этом сообщает Marca со ссылкой на The Times.

Напомним, уже в начале 2021-го Месси получит право подписать предварительный контракт с любым клубом, ведь его соглашение с Барселоной истекает 30 июня. Аргентинец хотел уйти из клуба еще в прошлое межсезонье, но столкнулся с жестким сопротивлением руководства и вынужден был остаться.

Месси не сыграет против Динамо, и это может быть проблемой для Луческу – есть только один ключ к победе