Напомним, 25 ноября УЕФА начнет рассмотрение дела касательно поединка Лиги наций Швейцария – Украина. Власти кантона Люцерн уже в день матча приняли решение запретить проведение игры из-за наличия нескольких положительных тестов на коронавирус в составе сборной Украины. В конце концов, матч так и не состоялся, а его судьбу решит УЕФА. Вариантов несколько – техническое поражение одной из команд, проведение поединка в следующем году, или жеребьевка, которая определит победителя.

Припиніть звинувачувати швейцарців у змові проти збірної України

"Ситуация вокруг поединка Швейцария – Украина абсолютно в духе настоящего времени. Сама по себе она является уникальной, но в определенной степени прогнозируемой. Можно ожидать того, что рано или поздно коронавирус повлияет на проведение футбольных матчей. Обидно только то, что это связано со сборной Украины.

Полномочия местных властей, безусловно, выше и важнее, чем полномочия власти футбольной. Ведь речь идет об общественном здоровье. Все протоколы и коммуникации написаны таким образом, что именно местная власть выдает разрешение на проведение матчей. УЕФА никоим образом не может на это повлиять. Можно только общаться и доносить свое мнение. Немного искажает ситуацию то, что встреча должна была состояться в Швейцарии – там расположена штаб-квартира УЕФА. Но это на самом деле никакого значения не имеет и не должно иметь.

Я уверен, что украинская сторона делает все возможное для этого. И даже больше. Я примерно понимаю, кто именно из юристов представлять нас в этом деле, поэтому не переживаю за качество и мощность этого представительства. Как по мне, позиция украинской стороны является сильной, хотя дело по своей сути непростое. И на положительный результат можно рассчитывать. В конце концов, здесь надо еще выяснить, что для нас будет считаться положительным результатом.

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Существуют специальные правила УЕФА. Они предусматривают переигровку матча как первоочередной вариант, если это, конечно, возможно. Для этого УЕФА должен определить время, дату и место проведения матча. В частности, на нейтральной территории. В УЕФА отметили, что календарь сейчас перенасыщен. В таких ситуациях дело передается на рассмотрение дисциплинарных органов. Если это происходит, то следует понимать – переиграть матч нельзя из-за срочности или актуальности. А срочность может быть только одна – 7 декабря состоится жеребьевка групп отбора к чемпионату мира.

Формирование корзин происходит согласно рейтингу сборных ФИФА, на который влияют и матчи Лиги наций. Формально без результата противостояния Швейцария – Украина УЕФА не может сформировать корзины. Поэтому переиграть матч в такие короткие сроки до жеребьевки нет возможности. Я не математик, а для подсчета рейтинга надо внимательно все показатели высчитывать. Однако можно сделать вывод, что результат упомянутой встречи никак не повлияет на посев и рейтинг команд – и швейцарцы, и мы в любом случае попадаем во вторую корзину Итак, никакой неотложности в этом нет. Следующие игры Лиги наций состоятся только весной 2022 года. Поэтому времени для того, чтобы найти дату и сыграть перенесенный матч, достаточно. Главная позиция должна заключаться в том, что УЕФА принял поспешное решение – передать дело на рассмотрение дисциплинарного комитета. Сначала следует определить, можно ли этот матч переиграть в принципе, чтобы его судьба была определена на футбольном поле, а не в кабинете или путем жеребьевки.

Я читал позицию Томаса Гримма и вполне с ней согласен. Однако мы возвращаемся к тому, с чего начали – речь идет о силе решения органов государственной власти. Это решение невозможно обжаловать в рамках футбольного правосудия – только в общем суде в кантоне Люцерн (насколько это будет иметь практический смысл – другой вопрос). Понятно, что в дисциплинарных органах УЕФА можно приводить разные аргументы, мол, это решение было ошибочным, поспешным и предвзятым. Следует, например апеллировать к высказываниям этого врача, когда он заявлял, что является болельщиком сборной Швейцарии и, как частному лицу, ему такое решение нравится. Но эти аргументы будут касаться только вопрос вины одной или другой стороны – Украина и Швейцарии. Стоит доказывать, что вины сборной Украины в том, что поединок не состоялся, нет.

Вариант с жеребьевкой прямо предусмотрен Cпециальными правилами. Когда дело доходит до дисциплинарных органов и устанавливается вина одной из сборных, тогда этой сборной засчитывается техническое поражение. Если вины не было ни одной из сторон или же она была обоюдной, тогда применяется жеребьевка: 1:0, 0:1 или 0:0. Если наш матч переиграть нельзя будет, то жеребьевка будет восприниматься как положительный вариант для Украины", – цитирует Ключковского Збірна 24.

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