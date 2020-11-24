Поединок №12 в истории противостояния соперников. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Барселона на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Только 1 раз команды расходились миром (на Камп Ноу), а в Киеве установилась фактически равновесие: 2 победы Украинская, 3 – испанцев, 9: 8 разница голов в пользу хозяев. Лидер УПЛ против 13 команды Примеры, но в ЛЧ ситуация совсем другая. Здесь каталонцы набрали 9 баллов, а киевляне – только 1. Куман дал отдохнуть Месси с Де Йонг, травмы Фати, Пике и Бускетс – отсутствуют 50% полевых игроков, которые били Динамо в Испании, все организаторы голевых атак с того матча. Но и Луческу остался с ограниченным составом после вспышки коронавируса.

Динамо – Барселона: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Куман откровенно с пренебрежением отнесся к сопернику. Только 4 игрока (Тер Штеген, Дест, Пьянич и Педри) сохранили свое место в основе по сравнению с предыдущим матчем команд. В частности, в центре защиты вышел 21-летний дебютант Мингеса. Получили шансы и другие молодые игроки и резервисты. Судьи придумали офсайд у Де Пены, который на пару с Вербичем отрывался в контру. Впрочем, Карлос и так пробил не очень удачно с острого угла, получилось больше похоже на прострел в никуда. Довольно уверенно и агрессивно играет Динамо на перехватах, но перспективные переходы в атаку до ума не доводит. Луческу свирепствует из-за брака Гармаша. Очень много потерь у Барсы, которая выглядит откровенно посредственно в первые минут 15. Но что с того, если киевляне регулярно отвечают любезностью – хорошо хоть, что на чужой половине.

Динамо – Барселона – видео голов

Буяльскому достается. То Тринкау на ногу наступит, то Пьянич слегка ударит сзади по ноге и заработает первую желтую в матче. К слову, только Виталий, Вербич и Де Пена более или менее удачно поддерживают атаки на скорости, у остальных игроков больше передач назад и торможения. Вот и на стандарте не получилось акцентированного удара. Опять завершал Де Пена, самый острый среди футболистов обеих команд в стартовые 25 минут. Кроме преимущества в дриблинге, качества и количества передач, Динамо ни в чем не уступило. Команда Луческу выиграла всю борьбу, больше стреляла (2:1), выдала единственную точную попытку.

Единственное светлое пятно у гостей – Коутиньо. То продерется во вратарскую, то подхватит потерю Миколенко. С ударами пока не очень, но вторая попытка уже выглядела значительно острее. Шапаренко снова и снова теряет мяч на правом фланге. Луческу дает взбучку. Прошло 30 минут, а на поле не футбол. Это какой-то конкурс, кто допустит больше брака на ровном месте. Пока здесь равновесие, поэтому 0:0 на табло целиком и полностью закономерны. Одна беда – в параллельном матче Ребров сенсационно бьет Роналду на поле Ювентуса. Вербич снял снаряд с ноги Буяльского, который готовился расстреливать Тер Штегена. Уже не первый раз динамовцы мешают друг другу в чужой штрафной.

Гармаш едва не привез пенальти, действуя на грани фола. Тринкау падал очень красиво, но VAR не поменял решение судьи – это лишь актерская игра, а не фол. Ювентус сравнял. Усилиями, конечно же, Роналду. Сколько же раз разочарованно махал руками Луческу, и не счесть. Да-да, с такой Барсой 0:0 – результат, который огорчает. Кендзера не выдержал и создал 2 классных момента подключениями по правому флангу. Но то Вербич не даст партнеру пробить, то Шапаренко пропускал в пустоту вместо удара. Де Пена тоже психует, тянет мяч по левому краю и пробивает. Символ всего первого тайма. Смотрел Карлос, что там Вербич, а потом махнул рукой и дал с нулевого угла. Отчаянно и без шансов залететь.

Вербич и Буяльский запороли парочку моменте на старте второй половины, а в ответ получили 2 легких гола. Брейтуэйт протянул круглого, Де Пена пассивно наблюдал, Дест подхватил почти во вратарской и расстрелял Бущана. Ну, а потом пришел стандарт. Мингеса выиграл верховую борьбу у Забарного, а Брейтуэйт замкнул дальнюю штангу, оторвавшись от Миколенко. Вот вам и 21-летний дебютант. Луческу не выдержал этого ужаса, на 59 минуте заменив Гармаша и Караваева, которые со своей задачей совсем не справились. Вышли Андриевский и Попов.

Последний привез пенальти. Зачем Денис толкал Брейтуэйта, если Бущан и так парировал этот удар? Сам экс-форвард Леганеса и забил с 11 метров, хотя Георгий почти потянул и на этот раз. Ну, а Киев загубил еще один момент. Вербич классно разогнал атаку, Буяльский в касание на Де Пену, а тот должен был забивать или отдать назад Виталию, но пробил слишком далеко от ворот. Дест разрывает и Миколенко на левом краю. Выкатил Сержиньо на 11 метров, а там Пуч, который заменил Пьянича, пробил в стиле уругвайского Карлоса. Высоко. Далеко. Леднев и Супряга вместо провальных сегодня Де Пены и Шапаренко.

Агония. Барса все контролирует и разрывает. Динамо транжирит очередные перспективные подходы. Матуес Фернандес также дебютирует за Барселону и может забивать метров с 10, простил 22-летний бразилец. Вышел и третий новичок - 19-летний Конрад Де Ла Фуэнте, еще один американец после Деста. А если учесть, что Брейтуэйт и Пуч тоже дебютировали, правда, сугубо в ЛЧ... Эх, за такие поражения точно стыдно! Быстрейшая тики-така на десерт. Гризманн завершает перепасовку Аленьи с Альбой - 0:4.