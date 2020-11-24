Лига чемпионов 2020/21, групповой этап, 4-й тур

Группа E

Ренн – Челси – 1:2

Голы: Гирасси, 85 – Хадсон-Одой, 22, Жиру, 90+1

Краснодар – Севилья – 1:2

Голы: Вандерсон, 56 – Ракитич, 4, Эль-Хаддади, 90+5

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Челси прибыл во Францию ​​с намерением досрочно оформить выход в плей-офф турнира. "Пенсионеры" с первых минут взяли мяч под контроль, однако нагнетание опасности вблизи владений Гомиса долго не давало результат. В частности, мог забивать Вернер, но с нескольких метров пробил над воротами. Зато гол лондонцы создали фактически из ничего: Маунт отобрал мяч неподалеку своей штрафной и роскошной передачей на полполя вывел Каллума Хадсон-Одоя на свидание с вратарем и тот открыл счет. В дальнейшем ребята Лэмпарда создали немало моментов, чтобы закрепить свое преимущество, но снова подвела реализация. А под занавес поединка Челси вообще упустил Сехру Гирасси – Бурижо подал угловой, а мощный форвард головой вколотил мяч под перекладину! Спасать "синих" взялся Оливье Жиру. После неудачно реализованного "буллита" Вернером чемпион мира оказался самым расторопным на добивании – 3 очка и место в 1/8 финала для Челси.

Зато Севилья статус фаворита противостояния с Краснодаром решила подтвердить сразу. Счет нервионцы открыли уже на 4-й минуте. Оборона кубанцев неудачно вынесла мяч после флангового прострела, а на подступах к штрафной сферу уже караулил Иван Ракитич – хорват без лишних раздумий пробил с лета и заставил капитулировать Городова. Быстрый гол дезориентировал хозяев, но добить россиян Севилья не смогла. Постепенно "черно-зеленые" оправились, выровняли игру и даже начали создавать моменты у ворот Вацлика. Наконец, на старте второго тайма сыграл джокер Краснодара: Вандерсон за 10 минут пребывания на поле успел найти слабое место в порядках нервионцев, получил пас в свободную зону от Ольссона и пробил голкипера из пределов штрафного – 1:1. Ничья казалась неизбежной, но на 5-й добавленной арбитром минуте победу для гостей вырвал Мунир Эль-Хаддади, пробив оборону Краснодара со второй попытки.

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