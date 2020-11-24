Луиш Каштру определился со списком футболистов, которые получат шанс сыграть с Боруссией Менхенгладбах в 4 туре ЛЧ 2020/21.

В Германию наставник Шахтера возьмет 20 игроков. В список попали Марлос и Валерий Бондарь, зато Давид Хочолова и Тайсон пропустят поединок, информирует официальный Twitter "оранжево-черных".

Боруссия М – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Судаков, Майкон.

Нападающие: Мораес, Фернандо.

Матч Боруссия М – Шахтер начнется 25 ноября в 19:55 по Киеву. Первый поединок завершился поражением "горняков" 0:6. После трех туров Шахтер занимает второе место в группе, набрав 4 очка – столько же у Реала. Боруссия М лидирует, имея 5 пунктов. У миланского Интера 2 балла.

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