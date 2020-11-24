Генрих Мхитарян продолжит сотрудничество с Ромой. Стороны настроены воспользоваться опцией в контракте и подписать новое соглашение. Эта формальность, возможно, будет оформлена еще до Рождества, сообщает Gazzetta dello Sport, которая назвала Мхитаряна "душой и сердцем Ромы".

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Экс-хавбек Шахтера ценит, что клуб позволяет ему свободно высказываться о политической ситуации в Армении. Именно такая позиция Ромы в отношении игрока стала одной из главных причин того, что Мхитарян хочет продлить контракт. 31-летний хавбек очень доволен отношением к себе в столичном клубе.

К слову, в текущем чемпионате Италии Генрих демонстрирует отличную результативность. В его активе 5 голов и 4 ассиста в Серии А, а команда Паулу Фонсеки поднялась уже на 3 место турнирной таблицы.

Заметим, армянин выступал в Роме в сезоне 2019/20 на правах аренды из Арсенала. Летом он разорвал контракт с "канонирами" и подписал соглашение с Ромой на 1 год.

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