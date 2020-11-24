"Расклады с выходом в плей-офф еще не просчитывал. Группа сложная, трудно что-то предсказать. Нету команд, намного ниже уровнем. Никто не может сказать, что будет в следующей игре. Мы это видим по результатам. Нужно думать о победе в каждом матче, чтобы выполнить задание.

Боруссия М – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Матч Швейцария – Украина? Есть такая известная фраза: "Это же совсем другой турнир". На самом деле, настроение нормальное. Решение от нас не зависит. Мы были готовы играть. Пусть решают, что они там себе придумали. Швейцарцы в Боруссии? Ну, такое. Сейчас мы в Шахтере, у нас совсем другие задачи", – рассказал Степаненко на пресс-конференции, которая прошла в режиме ZOOM.

Матч Боруссия М – Шахтер начнется 25 ноября в 19:55 по Киеву. Первый поединок завершился поражением "горняков" 0:6. После трех туров Шахтер занимает второе место в группе, набрав 4 очка – столько же у Реала. Боруссия М лидирует, имея 5 пунктов. У миланского Интера 2 балла.

Шахтер – Боруссия М: Каштру на грани отставки и плей-офф ЛЧ – крутые соперники Украины, уникальный стыд, конец сказки