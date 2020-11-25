Лига чемпионов 2020/21, групповой этап, 4-й тур

Группа F

Боруссия Д – Брюгге – 3:0

Голы: Холанд, 18, 60, Санчо, 45

Лацио – Зенит – 3:1

Голы: Иммобиле, 3, 54 (пенальти), Пароло, 22 – Дзюба, 25

Группа G

Ювентус – Ференцварош – 2:1

Голы: Роналду, 35, Мората, 90+2 – Узуни, 19

Группа H

Манчестер Юнайтед – Истанбул Башакшехир – 3:1

Голы: Бруну Фернандеш, 7, 19, Рашфорд, 35 (пенальти) – Тюрюдж, 75

ПСЖ – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Неймар, 11 (пенальти)

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В квартете F хозяева одержали уверенные победы над оппонентами. Героем Дортмунда в очередной раз стал Эрлинг Холанд. Юный норвежец оформил дубль – сначала хладнокровно реализовал выход один на один с кипером после передачи Санчо, а затем воспользовался ошибкой защитника и расстрелял Миньоле с угла вратарской. Между подвигами бомбардира шедевр исполнил Джейдон Санчо – английский вингер роскошно перебросил стенку со штрафного, уложив мяч в девятку.

Зато Лацио шокировал Зенит уже на 3-й минуте. Чиро Иммобиле завершил затяжную атаку "орлов" неожиданным выстрелом метров с 25-ти – минимальный рикошет добавил излишней красоты голу. А на 22-й на дальний выстрел решился Марко Пароло и попал точно в нижний угол. Питерцы попытались вернуться в игру: Ракицкий пасом нашел на линии штрафной Дзюбу, а Артем принял мяч и положил в угол ворот Рейны. Но на старте второго тайма надежды российского гранда похоронил одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Иммобиле.

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Тем временем в Турине на сенсацию нацелился Ференцварош Сергея Реброва. "Фради" вышли против Юве играть, а не терпеть, и уже на 19-й минуте сумели открыть счет. Это Нгуэн прорвался по правому флангу и прострелил вдоль ворот, а Мирто Узуни опередил Куадрадо и пробил Щенсны. Колумбийский латераль "Старой синьоры" реабилитировался перед перерывом – сбросил с фланга на Криштиану Роналду, португалец на вираже обошел защитника и бильярдным выстрелом с левой сравнял счет. А в эндшпиле дуэли Куадрадо оформил и второй ассист, найдя фланговым навесом голову Альваро Мораты.

На Олд Траффорд МЮ еще в первом тайме снял все вопросы относительно победителя дуэли, забив три безответных мяча Башакшехиру. Героем манкунианцев снова стал Бруну Фернандеш. Атакующий хавбек оформил дубль (фантастический выстрел под перекладину с линии штрафной и удачная игра на добивании после углового), а затем еще и заработал пенальти. К отметке подошел Маркус Рашфорд и после традиционной паузы перед ударом довел счет до разгромного. Стамбульцы сумели размочить счет на 75-й минуте. Авторство гола обязаны разделить двое – Дениз Тюрюдж, классно исполнивший штрафной, и Давид Де Хеа с очередной ошибкой на линии ворот. Но последнее слово было за Юнайтед: Гринвуд убежал по флангу и выложил мяч под удар Джеймсу – Дениэл был точным.

Наконец в Париже местному клубу под руководством Тухеля хватило и одного мяча для победы над РБ Лейпциг. Уже на 11-й минуте Анхеля Ди Марию сбили в штрафной зоне, а Неймар переиграл Гулачи с одиннадцати метров. Голевой запев, несмотря на все старания обеих команд (почти два десятка ударов на двоих) в дальнейшем, продолжение получил. Но и минимальная победа ПСЖ максимально закрутила интригу в группе H, где шансы на плей-офф пока сохраняет четверка команд.

Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов