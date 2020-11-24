Донецкий клуб настраивается на непростой поединок против менхенгладбахской Боруссии в рамках 4-го тура ЛЧ.

Делегация Шахтера с 20 футболистами успешно приземлилась в аэропорту Кельна. Перелет из Украины в Германии длился почти 3 часа, информирует официальный сайт "горняков".

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После прилета "оранжево-черные" автобусом отправились в Дюссельдорф, где поселились в отеле. Оттуда они завтра, 25 ноября, отправятся на важный поединок, который начнется в 19:55.

Заметим, первая встреча с Боруссией М завершилась разгромным поражением "горняков" 0:6. После трех туров Шахтер занимает второе место в группе, набрав 4 очка – столько же у Реала. Боруссия М лидирует, имея 5 пунктов. В миланского Интера 2 балла.

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