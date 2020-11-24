Динамо – Барселона – видео голов
Динамо встречается с Барселоной в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Динамо на Футбол 24.
За определенного преимущества Барселоны в первой половине игры киевляне сумели удержать ничью.
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После перерыва каталонцы прошили оборону хозяев и открыли счет. Точным ударом отметился Сержиньйо Дест.
Второй гол Барсы не заставил себя долго ждать. Навес с углового замкнул Мартин Брейтвейт. Датский нападающий решил не останавливаться и быстро оформил дубль, реализовав пенальти. 11-метровый "привез" Денис Попов.
Финальную точку во встрече поставил Гризманн, добив киевлян 4-м голом.
Гол Деста:
Гол Брейтвейта:
Дубль Брейтвейта:
Гол Гризманна: