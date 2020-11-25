Динамо – Барселона: Миколенко назвал причины разгромного поражения киевлян
Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился впечатлениями от поединка Лиги чемпионов против Барселоны (0:4).
"В первом тайме хорошо обронялись, а после перерыва было много ошибок, были истощены. Допускали много индивидуальных ошибок как в обороне, так и в атаке, не хватало последнего паса.
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Справедлив ли счет? Все логично, все голы были закономерны. Отсутствие Месси ? Барса –это Барса, это одна из лучших команд мира даже без Месси, Пике и других.
Какова дальнейшая цель, учитывая непопадание в плей-офф ЛЧ? У нас всегда одна цель на каждый матч – это побеждать", – сказал Миколенко в эфире ТК Футбол.
Напомним, после 4-х туров группового этапа ЛЧ Динамо расположилось на третьей строчке, опережая Ференцварош только по дополнительным показателям.
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