"В первом тайме хорошо обронялись, а после перерыва было много ошибок, были истощены. Допускали много индивидуальных ошибок как в обороне, так и в атаке, не хватало последнего паса.

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Справедлив ли счет? Все логично, все голы были закономерны. Отсутствие Месси ? Барса –это Барса, это одна из лучших команд мира даже без Месси, Пике и других.

Какова дальнейшая цель, учитывая непопадание в плей-офф ЛЧ? У нас всегда одна цель на каждый матч – это побеждать", – сказал Миколенко в эфире ТК Футбол.

Напомним, после 4-х туров группового этапа ЛЧ Динамо расположилось на третьей строчке, опережая Ференцварош только по дополнительным показателям.

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