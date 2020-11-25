"Был ли пенальти на Вербиче? Трудно комментировать. Показалось, что был пенальти. Мистер нас предупреждал, что надо быть осторожными. Он говорил, что судьи отдают предпочтение большим командам. Арбитр так решил. Здесь нельзя обвинять его.

Динамо – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

Играли очень хорошо в первом тайме, особенно в обороне. Затем было несколько выходов из обороны в атаку, контратаки не использовали. Вот и разница в классе команд. Команда мирового уровня использует свои моменты, а мы не можем. Когда выполняешь указания тренера, делаешь все правильно, команда действует синхронно, то не замечаешь разницы в классе, ведь перекрываешь сильные стороны соперника и не даешь что-то создать. Наверное, фактор психологии очень играет. Боишься совершить ошибку, сразу теряешься. Они более уверены, потому что постоянно играют матчи на высоком уровне.

Если судить по последним матчам, то у нас с сыгранностью все хорошо. Мы первые два месяца отрабатывали много на тренировках игру в обороне, тактические перестройки. Мы знаем, кто, где должен играть и как. При угловых есть футболисты, которые играют на своих позициях. Каждый должен выполнять свою функцию на поле. Если кто-то не добежал или недоработал – появляются проблемы", – сказал Караваев в эфире ТК Футбол.

Напомним, после 4-х туров группового этапа ЛЧ Динамо расположилось на третьей строчке, опережая Ференцварош только по дополнительным показателям. Барселона и Ювентус оформили выход в 1/8 Лиги чемпионов.

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