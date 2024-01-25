Украина

Итальянский Наполи осуществит еще одну попытку подписать Судакова – трансфер лидера Шахтера возможен при одном условии.

Украинский клуб получил мощного спонсора с серьезными успехами в Европе – на кону выход в УПЛ.

Ворскла официально вышла из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины – впереди выборы президента УАФ.

Эдуард Соболь официально покинул чемпионат Франции. Защитник сборной Украины нашел себе клуб в Европе.

Воспитанник Динамо погиб на войне с Россией.

Топ-матчи дня

Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании – Артем отдал ассист, Жирона сенсационно провалилась в шаге от мечты. Спустя несколько часов прекратила борьбу за трофей и Барселона, пропустившая 4 гола в Бильбао.

Ливерпуль вышел в финал Кубка английской лиги. Михаил Мудрик получил соперника в матче за первый трофей с Челси.

Кубок Африки: определились все пары 1/8 финала – Марокко вытащило Кот-д'Ивуар в плей-офф, игрок Шахтера вылетел.

Анатолий Трубин не спас Бенфику от вылета из Кубка португальской лиги. Украинец взял пенальти, но проиграл серию

Другие главные события

Президент УЕФА переживает из-за возможного выхода Украины или Израиля на Евро-2024 – это может вызвать проблемы.

Андрей Лунин заставил Анчелотти изменить мнение в выборе голкипера – поступок украинца поразил тренера Реала.

Артем Довбик может забрать вторую подряд награду лучшему игроку месяца в Ла Лиге – звезды Барселоны и Реала в конкурентах.

Михаил Мудрик доиграется до аренды, или В чем украинец лучший – как сдали нервы у 4 партнеров, тренера Челси и даже судьи.