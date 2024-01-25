Главные новости футбола 24 января: Довбик, Цыганков и Барселона вылетели из Кубка, воспитанника Динамо убили на войне
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 24 января.
Украина
Итальянский Наполи осуществит еще одну попытку подписать Судакова – трансфер лидера Шахтера возможен при одном условии.
Украинский клуб получил мощного спонсора с серьезными успехами в Европе – на кону выход в УПЛ.
Ворскла официально вышла из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины – впереди выборы президента УАФ.
Эдуард Соболь официально покинул чемпионат Франции. Защитник сборной Украины нашел себе клуб в Европе.
Воспитанник Динамо погиб на войне с Россией.
Топ-матчи дня
Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании – Артем отдал ассист, Жирона сенсационно провалилась в шаге от мечты. Спустя несколько часов прекратила борьбу за трофей и Барселона, пропустившая 4 гола в Бильбао.
Ливерпуль вышел в финал Кубка английской лиги. Михаил Мудрик получил соперника в матче за первый трофей с Челси.
Кубок Африки: определились все пары 1/8 финала – Марокко вытащило Кот-д'Ивуар в плей-офф, игрок Шахтера вылетел.
Анатолий Трубин не спас Бенфику от вылета из Кубка португальской лиги. Украинец взял пенальти, но проиграл серию
Другие главные события
Президент УЕФА переживает из-за возможного выхода Украины или Израиля на Евро-2024 – это может вызвать проблемы.
Андрей Лунин заставил Анчелотти изменить мнение в выборе голкипера – поступок украинца поразил тренера Реала.
Артем Довбик может забрать вторую подряд награду лучшему игроку месяца в Ла Лиге – звезды Барселоны и Реала в конкурентах.
Михаил Мудрик доиграется до аренды, или В чем украинец лучший – как сдали нервы у 4 партнеров, тренера Челси и даже судьи.