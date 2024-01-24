Накануне Челси вышел в финал Кубка английской лиги, разгромив в ответном матче Мидлсбро (6:1). "Футбол 24" проанализировал поединок, который стал не лучшим для украинского полузащитника "синих" Михаила Мудрика.

Михаил Мудрик, который вышел в основе кубкового матча против Мидлсбро, был признан рядом профильных изданий одним из худших игроков Челси. Наставник "синих" Маурисио Почеттино убрал украинца с поля в перерыве – по версии самого аргентинца из-за угрозы удаления Михаила, который успел заработать желтую карточку уже на старте поединка.

Инертность и одновременно пассивность украинца привели к тому, что ни в одном из 4-х забитых голов экс-вингер Шахтера не принял участия, а своим неумением читать игру разозлил и расстроил партнеров по команде – Энцо Фернандеса, Леви Колвилла и Бена Чилвела. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

Челси взял разгромный реванш у Мидлсбро и вышел в финал Кубка лиги – Мудрик не впечатлил