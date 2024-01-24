Наполи не желает мириться с отказом Шахтера в трансфере Судакова и готов осуществить еще одну попытку, сообщает Napoli Magazine со ссылкой на журналиста Rai Чиро Венерато.

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Впрочем, для этого надо будет постараться – партенопейцам нужно квалифицироваться в Лигу чемпионов сезона 2024/25, иначе выдержать конкуренцию на подписание украинца будет нереально. Задача не из простых, ведь Наполи занимает сейчас лишь 9 место в Серии А, отставая от четвертой строчки на 3 пункта.

Напомним, в текущем сезоне Судаков провел за "горняков" 18 матчей (3 гола и 1 ассист). Действующий контракт хавбека с Шахтером рассчитан до лета 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

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