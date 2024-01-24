"Выход Украины или Израиля на Евро-2024 может вызвать дополнительные проблемы безопасности болельщиков? Сейчас наступили сумасшедшие времена, где геополитически можно сказать, что мир сошел с ума. В такой ситуации главным вопросом на турнире будет безопасность.

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Мое опасение касается не только стадионов. Они, я уверен, будут защищены нормально. Но фаны будут собираться в городах. Однако давайте оставаться оптимистами. Все еще уверен, что все будет хорошо", – поделился Чеферин в комментарии The Telegraph.

Напомним, что Украина и Израиль поборются за путевку на Евро-2024 путем плей-офф Лиги наций. Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной, а израильтяне – против Исландии. В финале плей-офф определится обладатель еще одной путевки на турнир.

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