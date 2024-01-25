"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про епічну кубкову битву представників іспанської зони Ліги чемпіонів

Самоліквідація Жирони на Балеарах підвищила шанси Барселони на тріумф у Кубку Іспанії. Сильних суперників поменшало – але одного з них каталонцям треба було вибити власноруч. Іспит був важким, адже "блаугранас" у чвертьфіналі гостювали в Більбао.

Катастрофічний старт Барселони

Ситуація стала ще складнішою вже через 37 секунд після стартового свистка. Саме стільки часу вистачило Атлетіку, аби відкрити рахунок у зустрічі. Ямал обрізався на фланзі, дозволивши баскам розігнати контратаку з подачею – на дальній стійці її намагався замкнути Арес. Вийшла скидка на Сансета, удар якого накрив Крістенсен, а на добиванні опинився Гурусета. 1:0!

Барселона вже втретє у цьому сезоні пропускає на 1-й хвилині. Це стільки ж, скільки за попередні 18 сезонів. На цьому проблеми не завершились – на 23-й хвилині травми зазнав Бальде, якого довелося замінити 17-річним Ектором Фортом. Це лишень друга поява юнака у першій команді "синьо-гранатових".

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Атлетік не збирався збавляти оберти. В перші хвилин 15 підопічні Ернесто Вальверде чинили колосальний тиск, але до конкретних моментів він не доходив. Поступово каталонці адаптувались до темпу матчу – а на 26-й хвилині вони навіть зрівняли рахунок.

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Гол виявився сумбурним. Ферран Торрес прийняв класне закидання з глибини на хід, але втратив м'яч. Той відскочив у штрафний до Берчіче – Юрі спробував винести його, однак поцілив у Лєвандовскі. Від Роберта сфера і влетіла у ворота. 1:1!

Ось таким курйозним чином поляк став п'ятим футболістом у сезоні, якому вдалося відзначитись у Ла Лізі, Кубку Короля, Лізі чемпіонів та Суперкубку Іспанії (раніше це вдавалося Грізманну, Хоселу, Браїму Діасу й Родріго).

А на 32-й хвилині Барселона вирвалася уперед. Ямал повністю виправився за провал на 1-й хвилині, прийнявши закидання на фланг, класно прикривши м'яч корпусом і прорвавшись до лінії штрафного. Там Ламін змістився у центр і пробив у дальній кут – 1:2!

У віці 16 років і 195 днів Ямал став наймолодшим футболістом у ХХІ столітті, якому вдалося забити гол у Кубку Іспанії. Попередній рекорд тримався 14 років. Крім того, він став наймолодшим автором гола Барси в Кубку за всю історію. Ламін побив досягнення Бояна Кркіча з 2007 року.

Підопічні Хаві ще декілька разів ловили оборону Атлетіка, але наступний повноцінний момент гості створили аж перед перервою. Ферран зачепився за м'яч у карному майданчику та крутив у дальній нижній – Агірресабала врятував! Щоправда, незадовго до цього епізоду баски теж створили гольову нагоду – це Гурусета замикав подачу Вільямса з кутового, пробивши з лету метрів з 11-ти. Пенья парирував!

Атлетік мав виривати перемогу в основний час, але ледь не згорів від Ямала

Відпочивати команди відправились за переваги Барселони, однак висновків з першого тайму "блаугранас" не зробили. Як наслідок, команда знову пропустила швидкий гол – тепер вже через три хвилини після відновлення гри. Ніко Вільямс виконав подачу з лівого флангу на дальню стійку, а Сансет виграв позицію у Де Йонга й замкнув головою. 2:2!

Атлетік продовжив тиск, ледь не вирвавшись уперед на 56-й хвилині. Цього разу Крістенсен проводжав м'яч за межі поля, поки Гомес його не підхопив. Далі пішов крос на лінію воротарського з ударом Гурусети – втім, Горка пробив над поперечкою!

На 64-й же хвилині свіжий Іньякі Вільямс покотив з правого кута карного майданчика, а Гурусета знову опинився на замиканні. Кунде виручив Барсу, накривши його постріл.

Покарання за марнотратство могло прилетіти рівно за хвилину, коли Лєвандовскі вивів Ямала на рандеву з Агірресабалою. Ламін перекинув голкіпера, однак у площину воріт не влучив.

Втім, Атлетік не став грати менш сміливо – особливо після заміни в центрі оборони Барси, коли замість Крістенсена вийшов 17-річний Кубарсі. Вже на 74-й Вільялібре (він теж тільки-но з'явився на полі) виграв повітря у штрафному й скинув м'яч на лінію під удар Ніко Вільямсу. Той крутив у праву дев'ятку, але м'яч пролетів поруч з каркасом!

На 80-й же помилка Ямала в атаці призвела до контрвипаду 3-в-2. Гомес завершив його передачею на правий край, звідки потужно пробив Сансет – втім, вийшло зависоко.

Ямал досить швидко міг реабілітуватись за обрізку, відібравши м'яч у Паредеса й вирвавшись віч-на-віч з Агірресабалою. Ламін навіть обігравши кіпера. Залишилось влучити у порожні ворота, однак 16-річний вінгер схибив!

Обидві команди бажали вирвати перемогу в основний час, але не судилося. Атлетік зробив для цього значно більше, завдавши у 4 рази вищу кількість ударів та розгромивши суперника за очікуваними голами. Цікаво, що Хаві зняв Лєвандовскі з пробігу вже на 79-й хвилині, причому поляк аж не повірив у свою заміну (у гру зайшов Феліш).

Атлетік довів справу до логічного кінця

Свисток арбітра відправив команди в овертайми, які Барселона відверто провалила. За півгодини до активу каталонців можна занести хіба що атаку на 112-й хвилині, коли свіжий Гіу прийняв передачу на межу карного майданчика. Нападник пробив з відскоком від газону, але м'яч прилетів точно до рук Агірресабали.

Атлетік же ніби знайшов друге дихання. Вже на 95-й хвилині господарі мали забивати третій гол – Іньякі Вільямс видав пас Ніко, а той хитнув захисника на лівому краю штрафного та пробив у ближній кут. М'яч від коліна Араухо влетів у зовнішній бік сітки.

¡¡PERDONAN LOS WILLIAAAAMS!!



Nico recoge un centro-chut de Iñaki, recorta en el área y su tiro al palo corto se va al lateral de la red.



@AthleticClub | 2-2 | @FCBarcelona_es | 96'



@La1_tve



️ Minuto a Minuto: https://t.co/CAQw8fCr6Y#LaCopaMola | #CopaDelRey pic.twitter.com/skft4VbOX2 — RFEF (@rfef) January 24, 2024

А перед міні-перервою Атлетік таки добився свого. Спрацювали заміни Ернесто Вальверде: Мікель одразу після появи на полі відібрав м'яч у Серджі Роберто й викотив передачу на правий край штрафного – Іньякі ж пробив у дальній кут, влучивши у стійку. Тут же він зіграв на добиванні. 3:2!

На 113-й же Мікель виконав шикарну подачу на дальню штангу, а Іньякі Вільямс замикав ногою. Пенья парирував головою.

Втім, на останніх секундах м'яч таки довелося виймати із сітки. Гостей добив Ніко Вільямс. Ефектно, та ще й з передачі брата. 4:2!

Таким чином, Атлетік вибив Барселону з Кубку Іспанії, прорвавшись у півфінал турніру. Каталонські клуби майже синхронно вилітають з боротьби за трофей.

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