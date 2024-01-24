Очередная ужасная потеря постигла украинскую футбольную общественность – в борьбе с оккупантами был убит Сергей Рожок.

В четверг, 24 января, в боях за Украину погиб бывший украинский футболист Сергей Рожок, сообщает пресс-служба Бучанской районной ассоциации футбола. Экс-хавбеку было 38 лет.

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Напомним, Рожок – воспитанник Динамо (находился на контракте с 2001 по 2005 гг., однако за главную команду так и не дебютировал). В Украине играл за Таврию, Говерлу, киевский ЦСКА, Харьков, Десну, Оболонь, Кривбасс, Черноморец и кропивницкую Зирку.

За рубежом выступал в чемпионате Беларуси, защищая цвета Минска, Белшины, Немана, Витебска, Гомеля и Смолевичей. Стал обладателем Кубка страны в составе Минска.

С 2019-го Сергей выступал на любительском уровне. Его последним клубом был Штурм из Киевской области. Забил 2 гола в 13 матчах за молодежную сборную Украины.

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