В среду, 24 января, определился второй финалист Кубка английской лиги 2023/24. Им стал Ливерпуль, выбивший Фулхэм.

Кубок английской лиги, 1/2 финала (ответный матч)

Фулхэм - Ливерпуль – 1:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Диоп, 76 – Диас, 11

Ливерпуль победил Фулхэм в первом полуфинале со счётом 2:1, поэтому заданием команды Клоппа на ответную игру стало удержать преимущество. "Красные" справились благодаря быстрому и очень эффектному голу в исполнении Луиса Диаса. Колумбиец грудью принял высокий мяч, вошёл в штрафную "дачников", накрутил двух защитников – и пробил в ближний угол впритирку со штангой.

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Фулхэму удалось сравнять счёт только под конец встречи: на 76-й минуте экс-полузащитник "красных" Уилсон навесил на Диопа – и Исса головой переправил мяч в сетку. Однако на большее команда Марку Силва не сподобилась.

Так Ливерпуль гарантировал себе путёвку в финал Кубка лиги. В решающем матче мерсисайдцы встретятся с Челси Михаила Мудрика – финал состоится 25 февраля. Для украинца, если лондонцы выиграют, это будет первый трофей в составе лондонского клуба.