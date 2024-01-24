"Зелено-белые" за день до Конгресса УАФ объявили о неожиданном решении.

"Ворскла начиная с 1996 года бессменно выступает в элите украинского футбола. Футбольный клуб из года в год ставит перед собой амбициозные задачи и представляет страну на евроарене. Следовательно, имеем полное моральное право заявлять о порядке и системной работе в высшем футбольном органе государства.

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В связи с обстоятельствами, происходящими в последнее время в украинском футболе, которые противоречат европейским ценностям и положениям Устава УЕФА, ФК Ворскла заявляет о выходе из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины", – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, уже в четверг, 25 января, состоится Конгресс УАФ, на котором изберут нового президента организации. Единственным кандидатом является Андрей Шевченко. Андрей Павелко, который возглавлял Ассоциацию с 2015 года, отстранен судом от должности и находится в СИЗО.

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