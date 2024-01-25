Головні новини футболу 24 січня: Довбик, Циганков і Барселона вилетіли з Кубка, вихованця Динамо вбили на війні
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за середу, 24 січня.
Україна
Італійський Наполі здійснить ще одну спробу підписати Судакова – трансфер лідера Шахтаря можливий за однієї умови.
Український клуб отримав потужного спонсора з серйозними успіхами в Європі – на кону вихід в УПЛ.
Ворскла офіційно вийшла із колективних членів Асоціації футболу Полтавщини – попереду вибори президента УАФ.
Едуард Соболь офіційно покинув чемпіонат Франції. Захисник збірної України знайшов собі клуб в Європі.
Вихованець Динамо загинув на війні з Росією.
Топ-матчі дня
Довбик і Циганков вилетіли з Кубка Іспанії – Артем віддав асист, Жирона сенсаційно провалилася за крок від мрії. За кілька годин припинила боротьбу за трофей і Барселона, яка пропустила 4 голи в Більбао.
Ліверпуль вийшов у фінал Кубка англійської ліги. Михайло Мудрик отримав суперника в матчі за перший трофей із Челсі.
Кубок Африки: визначилися всі пари 1/8 фіналу – Марокко витягло Кот-д'Івуар у плей-офф, гравець Шахтаря вилетів.
Анатолій Трубін не врятував Бенфіку від вильоту з Кубка португальської ліги. Українець взяв пенальті, але програв серію.
Інші головні події
Президент УЄФА переживає через можливий вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024 – це може спричинити проблеми.
Андрій Лунін змусив Анчелотті змінити думку у виборі голкіпера – вчинок українця вразив тренера Реала.
Артем Довбик може забрати другу поспіль нагороду найкращому гравцю місяця у Ла Лізі – зірки Барселони та Реала в конкурентах.
Михайло Мудрик дограється до оренди, або В чому українець найкращий – як здали нерви у 4 партнерів, тренера Челсі й навіть судді.