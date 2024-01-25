Україна

Італійський Наполі здійснить ще одну спробу підписати Судакова – трансфер лідера Шахтаря можливий за однієї умови.

Український клуб отримав потужного спонсора з серйозними успіхами в Європі – на кону вихід в УПЛ.

Ворскла офіційно вийшла із колективних членів Асоціації футболу Полтавщини – попереду вибори президента УАФ.

Едуард Соболь офіційно покинув чемпіонат Франції. Захисник збірної України знайшов собі клуб в Європі.

Вихованець Динамо загинув на війні з Росією.

Топ-матчі дня

Довбик і Циганков вилетіли з Кубка Іспанії – Артем віддав асист, Жирона сенсаційно провалилася за крок від мрії. За кілька годин припинила боротьбу за трофей і Барселона, яка пропустила 4 голи в Більбао.

Ліверпуль вийшов у фінал Кубка англійської ліги. Михайло Мудрик отримав суперника в матчі за перший трофей із Челсі.

Кубок Африки: визначилися всі пари 1/8 фіналу – Марокко витягло Кот-д'Івуар у плей-офф, гравець Шахтаря вилетів.

Анатолій Трубін не врятував Бенфіку від вильоту з Кубка португальської ліги. Українець взяв пенальті, але програв серію.

Інші головні події

Президент УЄФА переживає через можливий вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024 – це може спричинити проблеми.

Андрій Лунін змусив Анчелотті змінити думку у виборі голкіпера – вчинок українця вразив тренера Реала.

Артем Довбик може забрати другу поспіль нагороду найкращому гравцю місяця у Ла Лізі – зірки Барселони та Реала в конкурентах.

Михайло Мудрик дограється до оренди, або В чому українець найкращий – як здали нерви у 4 партнерів, тренера Челсі й навіть судді.