Новым титульным спонсором Буковины стала компания "Демарт", сообщает официальный сайт черновицкого клуба.

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Среди главных задач команды – завоевание в следующем сезоне путевки в УПЛ. Кроме того, клуб ведет переговоры о реконструкции спортивного комплекса для проведения домашних матчей.

Фундамент будущей команды-победительницы закладывают уже сейчас. Усиливают состав, менеджмент, а летом, очень вероятно, и тренерскую позицию. Ставка будет сделана на выходцев из Днепропетровщины, откуда родом сам новый инвестор, отмечает в своем Telegram-канале инсайдер Игорь Бурбас.

К слову, владельцем "Демарт" является Владимир Дубинский. Этот бизнесмен хорошо известен в волейболе и баскетболе как владелец одноименных команд Прометей (женские – среди лидеров в обоих видах спорта, мужская команда по волейболу идет в чемпионате Украины второй, а баскетбольная сейчас выступает в латвийско-эстонской лиге, где также идет второй, а еще успешно выступает на евроарене).

По информации Бурбаса, главной мотивацией для Дубинского вкладываться в футбол стали принципиальные зарубы с Эпицентром Александр Гереги в волейболе. Именно это очное соперничество новый инвестор Буковины собирается перенести и в футбол, где он пока новичок, но с амбициями.

Напомним, по итогам первой части сезона Первой лиги Буковина заняла в турнирной таблице группы А шестую строчку и не смогла пробиться в Чемпионскую группу. Весной она будет соревноваться в Группе выживания.

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