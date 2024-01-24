Матч, как и онлайн-трансляция Мальорка – Жирона, стартовал в 20:30 по киевскому времени. Это уже вторая дуэль команд в сезоне 2023/24. В 6-м туре Ла Лиги подопечные Мичела победили балеарцев со счётом 5:3. Тогда Артем Довбик забил гол и отдал ассист. В последнем туре Примеры украинский форвард оформил хет-трик в ворота Севильи, доведя свой сезонный наработок до 14-ти голов и 5-ти ассистов в чемпионате Испании, что является лучшим показателем.

Главный бомбардир Жироны начал сегодняшнюю игру в запасе, а с первых минут на позиции центрфорварда вышел Кристиан Стуани, оформивший дубль в четвертьфинале против Райо Вальекано. Другой украинец – Виктор Цыганков – тоже появился в старте. Как и несколько других лидеров Жироны – Алейш Гарсия, Янхель Эррера и Савио. В запасе, кроме Довбика, начали Гассанига, Коуту, Пабло Торре и Эрик Гарсия. Пара Дейли Блинду в центре обороны составил 19-летний Антал Яакобишвили.

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Фаворитом игры считали Жирону, сенсационно возглавляющую турнирную таблицу Ла Лиги. Мальорка же ведет борьбу за выживание в Примере, занимая 15 место. Любопытно, что Жирона еще никогда не играла в полуфинале Кубка Испании – победа на Балеарах означала, что Мичел и его команда переписали историю клуба. Но, забегая вперед, мечты Жироны были разбиты в пух и прах.

Уже на первой минуте Цыганков отработал в защите. Сразу после стартового свистка подопечные Хавьера Агирре полетели на ворота Жироны, а украинец вынужден был выбивать мяч на чужую половину. Каталонцы ответили полумоментами Стуани и Гарсии, а Мальорка организовала атаку с ударом Пратса, который парировал Хуан Карлос. Все это уместилось в стартовые три минуты.

Еще один момент у Мальорки. Кайл Ларин выскочил на свидание с Хуаном Карлосом и мощно пробил с линии штрафной – сейв кипера Жироны спас гостей. Три удара в створ нанесли хозяева за первые 12 минут матча. К слову, в первые минуты игры Цыганков действовал по всему фронту атаки. Номинальный правый вингер преимущественно играл в центре ближе к Стуани, а иногда смещался даже на левый фланг. Несмотря на эти хитрости Мичела, серьезной опасности его подопечные не создавали. Старт игры сложился для лидера непросто.

На 21-й минуте все стало еще хуже – Мальорка забила. Дани Родригес разогнался правым флангом, убежал от Алейша Гарсии и покатил параллельно линии вратарской на Кайла Ларина. Бывший одноклубник Романа Яремчука в Брюгге не промахнулся – 1:0 в пользу команды Хавьера Агирре.

Жирона могла отыграться на 25-й. Цыганков классным пасом вывел Савио почти один на один с кипером (правда, под острым углом). Грейф справился с мощным ударом бразильца. Прошло еще несколько минут, и балеарцы праздновали второй забитый мяч. Абдон Пратс из-за пределов штрафной прошил кипера Жироны пушечным ударом. 2:0 еще до 30-й минуты – запахло сенсацией.

Но и это было не все. После удара Кайла Ларина мяч ушел на угловой, а рефери зафиксировал офсайд. Однако после просмотра VAR все кардинально изменилось. Молодой Антал Яакобишвили сначала не выдержал линию, а после этого еще и выставил руку, блокируя удар канадца. Пенальти, который реализовал Пратс, оформив дубль. 0:3 для Жироны на 35-й минуте – такого краха фаворита не ожидал, пожалуй, никто.

Первый тайм завершился разгромом. Банальные забросы игроков Мальорки за спину защитникам стали для беков Жироны большой проблемой – это привело к двум из трех голов.

На второй тайм в пару к Стуани вышел Артем Довбик. Появился и Ян Коуту. План Мичела был ясен – Жироне был нужен был быстрый гол, чтобы вернуться в игру после провального первого тайма. Но очередной лонгбол хозяев снова стал проблемой – Ларин продавил Яакобишвили, но не попал в дальний угол ворот.

А на 60-й минуте Цыганков ушел с поля. Последним его действием был неточный удар по воротам, а перед тем украинец исполнил крайне неудачный прострел с правого фланга. Ах, если бы Савио точнее пробил в первом тайме еще при счете 0:1 – быть очередному ассисту Виктора...

Жирона после перерыва добавила, но подопечные Агирре сами привезли себе проблемы. Стуани, который не имел шансов достать мяч после подачи с фланга, завалили на газон. За протесты капитан хозяев Антонио Раильо еще и получил красную. Кристиан Стуани с 11-метрового сократил отставание. У Жироны оставалось более 20-ти минут игры в большинстве – интрига воскресла.

Артем Довбик мог сокращать отставание до минимума, но на 85-й минуте из пределов вратарской пробил над перекладиной. Это был лучший момент Артема в матче. Арбитр добавил 7 минут, на предпоследней из которых Савио сократил отставание. Ассист в активе Довбика, который зацепился за мяч в штрафной и выкатил под точный удар.

Мальорка подтвердила реноме "домашней" команды. Балеарцы последний раз проигрывали дома еще 18 августа, уступив Вильярреалу. Родной стадион стал для команды Агирре настоящей крепостью, которую сегодня не смог взять даже лидер Ла Лиги. 3:2 – Артем Довбик, Виктор Цыганков и их партнеры прекратили борьбу за трофей. Провальный первый тайм стоил команде Мичела путевки в следующий раунд.

Жирона остановилась в шаге от исторического достижения, так и не сумев впервые в истории клуба стать полуфиналистом Кубка Испании. Мальорка присоединилась к Реалу Сосьедад, который добыл путевку накануне, обыграв Сельту.

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