Довбик оказался в пятерке игроков, которых Ла Лига совместно с EA Sports номинировала на звание лучшего игрока января. Проголосовать за украинца можно по ссылке.

Ман Сити следит за Довбиком и Цыганковым – Артем в роли преемника Холанда, босс "горожан" был поражен

Интересно, что Артем является единственным легионером в списке. Остальные его конкуренты из Испании: Ферран Торрес (Барселона, 4 гола и ассист в январе), Иско (Бетис, 3 гола и 1 голевая передача), Кириан Родригес (Лас-Пальмас, 2 гола) и Дани Карвахаль (Реал, 1 гол).

Довбик же в январе отметился 3 голами и результативной передачей в составе Жироны. Добавим, что Артем был признан лучшим игроком декабря, поэтому может получить награду дважды подряд.

"Один з найкращих амбасадорів України": іспанські ЗМІ шаленіють від Довбика – порівняння з суперзірками і сигнал Джуду