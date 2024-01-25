Кубок Африки: определились все пары 1/8 финала – Марокко вытащило Кот-д'Ивуар в плей-офф, игрок Шахтера вылетел
В среду, 24 января, завершился групповой турнир КАН-2023. Счет и обзор матчей, а также кто вышел в 1/8 финала, читайте на "Футбол 24".
КАН-2023, 3-й тур
Группа F
Замбия – Марокко – 0:1
Гол: Зиеш, 37
Танзания – ДР Конго – 0:0
Перед последним туром группы F все четыре команды сохраняли шансы на выход в плей-офф Кубка африканских наций. Защитник Шахтера Новатус Мироши отбыл дисквалификацию за удаление в первом туре. Танзаниец вышел в старте своей сборной на матч против ДР Конго. Игра завершилась нулевой ничьей – Танзания с двумя очками финишировала последней. ДР Конго сыграет в 1/8 финала, заняв второе место.
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В другом матче Марокко разобралось с Замбией. В конце первого тайма забил Хаким Зиеш, который был первым на подборе и направил мяч в сетку с линии вратарской. Этот гол стал единственным в матче. Марокканцы набрали 7 очков и финишировали первыми. Замбия третья, но только два очка не позволили ей выйти в плей-офф. Туда пролез хозяин соревнований – Кот-д'Ивуар.
Эти два матча завершили групповой турнир КАН-2023. В плей-офф вышли 12 команд, занявших первые два места в каждом из шести квартетов, а также четыре лучшие команды-обладатели третьих мест.
Все пары 1/8 финала Кубка Африки:
Ангола – Намибия
Нигерия – Камерун
Экваториальная Гвинея – Гвинея
Египет – ДР Конго
Кабо-Верде – Мавритания
Сенегал – Кот-д'Ивуар
Мали – Буркина-Фасо
Марокко – ЮАР.
Стадия 1/8 финала стартует в субботу, 27 января, и продлится до 30 числа. Финал Кубка Африки запланирован на 11 февраля.