В среду, 24 января, завершился групповой турнир КАН-2023. Счет и обзор матчей, а также кто вышел в 1/8 финала, читайте на "Футбол 24".

КАН-2023, 3-й тур

Группа F

Замбия – Марокко – 0:1

Гол: Зиеш, 37

Танзания – ДР Конго – 0:0

Перед последним туром группы F все четыре команды сохраняли шансы на выход в плей-офф Кубка африканских наций. Защитник Шахтера Новатус Мироши отбыл дисквалификацию за удаление в первом туре. Танзаниец вышел в старте своей сборной на матч против ДР Конго. Игра завершилась нулевой ничьей – Танзания с двумя очками финишировала последней. ДР Конго сыграет в 1/8 финала, заняв второе место.

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В другом матче Марокко разобралось с Замбией. В конце первого тайма забил Хаким Зиеш, который был первым на подборе и направил мяч в сетку с линии вратарской. Этот гол стал единственным в матче. Марокканцы набрали 7 очков и финишировали первыми. Замбия третья, но только два очка не позволили ей выйти в плей-офф. Туда пролез хозяин соревнований – Кот-д'Ивуар.

Эти два матча завершили групповой турнир КАН-2023. В плей-офф вышли 12 команд, занявших первые два места в каждом из шести квартетов, а также четыре лучшие команды-обладатели третьих мест.

Все пары 1/8 финала Кубка Африки:

Ангола – Намибия

Нигерия – Камерун

Экваториальная Гвинея – Гвинея

Египет – ДР Конго

Кабо-Верде – Мавритания

Сенегал – Кот-д'Ивуар

Мали – Буркина-Фасо

Марокко – ЮАР.

Стадия 1/8 финала стартует в субботу, 27 января, и продлится до 30 числа. Финал Кубка Африки запланирован на 11 февраля.