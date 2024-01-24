По информации ведущего испанского СМИ, сага с конкуренцией Лунина и Кепы подошла к своему концу.

Уверенная игра украинского голкипера Андрея Лунина впервые в текущем сезоне заставила главного тренера Реала Карло Анчелотти задуматься над тем, чтобы сделать нашего земляка первым номером команды, сообщает Relevo.

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По информации источника, Лунин в очередной раз поразил итальянца своей работоспособностью. Например, во вторник, он поехал тренироваться на клубную базу Вальдебебас, хотя у команды в этот день был выходной.

Отмечается, что непрерывные ротации снизили уверенность обоих голкиперов, которые допускали ошибки в матчах против Атлетико (Кепа – в Суперкубке, а Лунин – в Кубке Испании). От этой неопределенности страдает и защита команды, ведь футболистам каждый раз нужно подстраиваться под другого голкипера – в последних 5 играх было пропущено 9 голов. Как следствие, тренерский штаб при поддержке раздевалки и боссов клуба планирует выразить доверие Лунину и, тем самым, завершить вратарскую полемику.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов (еще в 5 играх отстоял "на ноль"). Кепа в 18-ти поединках 18 раз вытаскивал сферу из сетки (в 5 поединках оставлял ворота "сухими").

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