Украинский легионер Эдуард Соболь вернулся в чемпионат Бельгии. Защитник перешел из Страсбура в Генк.

Защитник Страсбура Эдуард Соболь стал игроком Генка, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

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28-летний защитник перешел к представителю Лиги Жупиле на правах аренды и будет выступать за "шахтеров" до лета 2024 года. Летом Генк может выкупить украинца – клубы согласовали соответствующую опцию.

Напомним, Соболь – воспитанник запорожского Металлурга. Выступал за Шахтер, донецкий Металлург, Металлист, Зарю, чешские Славию и Яблонец, бельгийский Брюгге.

В Страсбур перешел в январе 2023 года за 2,5 млн евро. В текущем сезоне он сыграл за эльзасцев лишь четыре матча. Его контракт с французским клубом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

К слову, Генк после 21-го тура идет в турнирной таблице чемпионата Бельгии на пятой строчке, имея в своем активе 35 очков.

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