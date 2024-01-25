Португалия, 1/2 фіналу Кубка португальской лиги

Бенфика – Эшторил – 1:1 (по пенальти – 4:5)

Голы: Отаменди, 59 – Гитан, 16

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Бенфика и Эшторил сошлись в дуэли за выход в финал Кубка лиги. Уже традиционно в основе "орлов" вышел украинский голкипер Анатолий Трубин. Ди Мария в начале встречи мощно бил в правый угол, но удар оказался неточным. Через немного соперник убежал в контратаку и... вышел вперед. Гомеш из центра поля отпасовал на партнера, получил ответный пас в штрафной и, вместо того, чтобы пробить с острого угла, пробросил на дальнюю штангу на Гитана. Тот остановил мяч, сместился ближе к центру и выстрелил между двух защитников, найдя щель между Трубиным и стойкой.

До перерыва на поле была только Бенфика. Рафа Силва, Антониу Силва, Жуан Невеш, Ди Мария – каждый из них имел отличный шанс сравнять, но каким-то чудом им не удавалось пробить точно.

После отдыха свое слово сказал капитан Бенфики – Муса пропустил мяч между ног на Отаменди и тот из района одиннадцатиметровой отметки в касание восстановил статус-кво. "Орлы" продолжали накатывать атаку за атакой, но соперник стоял на отбой. Уже в добавленное время голкипер "канареек" потянул мощный удар от Ди Марии, переведя сферу в стойку, а игру – в серию пенальти.

В лотерее больше повезло Эшторилу. Трубин во время первых двух ударов дважды упал в левый угол, тогда как соперники били в правый. В третий раз украинец снова выбрал левый угол и угадал, но не дотянулся до мяча. Анатолий не изменял выбранному курсу и во время четвертой попытки наконец-то спас команду. 5 удар – тот же угол, но соперник пробил в верхнюю плоскость по центру. Защитник Бенфики Араужу не попал в ворота, а Трубин впервые изменил своей традиции, завалившись в левый угол – мяч полетел вправо. В свою очередь Эшторил свой шанс не упустил и впервые в истории вышел в финал Кубка лиги.

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