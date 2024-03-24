Украина U-19 близка к выходу на Евро-2024 / УАФ

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Евро-2024: Украина разгромила Латвию в отборе U-19 благодаря дублю форварда Динамо – сын Шевченко повторяет судьбу. В последнем матче против Швейцарии "сине-желтых" устроит и ничья.

Сборная Украины прибыла в Польшу – Ребров поделил игроков на 2 группы, первая тренировка после Боснии. Украина – Исландия: прогноз на матч плей-офф за Евро-2024 – остался последний шаг.

Андрей Ярмоленко оформил дубль в первом матче за полгода. Динамо настреляло 4 гола за тайм.

Минай одержал вторую победу в сезоне УПЛ, переиграв ЛНЗ на выезде – закарпатцы близки к выходу из зоны вылета. В Первой лиге Карпаты в меньшинстве вырвали победу над Полтавой, Левый берег уничтожил Ниву Бузову.

Экс-тренер Таврии и Севастополя умер в Крыму – он сотрудничал с оккупантами.

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Бразилия полурезервом победила Англию на Уэмбли – 17-летний суперталант Реала забил дебютный гол за "селесао".

Аргентина без Месси одержала разгромную победу – никто не осмелился "обворовывать" Лео, забивали исключительно представители АПЛ.

Потенциальный соперник Украины на Евро-2024 пропустил самый быстрый гол в истории сборных – Австрия забила на 6 секунде.

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