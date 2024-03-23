В субботу, 23 марта, состоялись очередные товарищеские матчи европейских сборных. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Ирландия – Бельгия – 0:0

Нереализованный пенальти: Фергюсон (Ирландия), 28

Словакия – Австрия – 0:2

Голы: Баумгартнер, 1, Вайманн, 83

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Встреча между Ирландией и Бельгией не подарила зрелища. Команда Доменико Тедеско вяло действовала в атаке и едва находила возможности подойти к воротам соперника. На 28 минуте бельгийцы привезли пенальти. Впрочем, Фергюсон не сумел его реализовать – Матц Селс без проблем справился с ударом. Ирландия тоже не радовала моментами. В итоге рефери зафиксировал нули на табло.

Для Австрии матч против Словакии начался феерично. Через 6 секунд после стартового свистка гости смогли забить гол. Отличился Баумгартнер, который почти самостоятельно протащил мяч в штрафную площадку Словакии и положил его в сетку ворот. Это мировой рекорд – самый быстрый гол в истории сборных Под конец встречи Австрия удвоила преимущество благодаря голу Вайманна.

Стоит напомнить, если команда Сергея Реброва добудет путевку на Евро-2024, то попадет в группу E, в которой уже есть Словакия, Бельгия и Румыния.