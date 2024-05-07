"Это ясно и это очевидно. Это неудовлетворительный результат. Мы играли не так, как хотели, и этого явно недостаточно. Мы очень разочарованы, но болельщики всегда поддерживали нас, и мы продолжаем бороться, как и болельщики.

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Всегда есть причины, и все видят нашу линию обороны, и у нас есть огромные проблемы. В конце концов, мы должны с этим разобраться, и мы должны были сыграть лучше, чем мы сыграли.

Первый гол? Там было пять игроков, и это гол, который не должен был произойти, потому что мы даем четкие инструкции, как мы должны защищаться. Они не принесли это на поле, и нам забили. Но это было то, что они показали, а также, на левом фланге, два игрока дублировали одного игрока, и это было очень плохой защитой.

Каземиро? Вы не можете возложить это на одного игрока. Это командная игра. Мы не приспосабливаемся к различным ситуациям, чтобы организоваться, чтобы сохранить контроль в этих ситуациях. Пять игроков над мячом, и они забивают мяч, это невозможно.

Я буду продолжать бороться, и подготовил команду как можно лучше, но этого оказалось недостаточно, совсем недостаточно. Я должен взять на себя ответственность за это, но я найду в себе силы и подготовлю их к воскресной игре.

Весь сезон у нас были огромные проблемы, и это уже четвертое поражение в этом календарном году, так что это немного, и каждый раз у нас были огромные проблемы, и много раз мы с ними разбирались. С Кристал Пэлас мы этого не сделали", – цитирует Тен Хага BBC.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сейчас находится на восьмом месте с 54 баллами. В следующем туре манкунианцы сыграют с Арсеналом.

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