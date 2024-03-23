Делегация "сине-желтых" уже прибыла в Польшу, где должна провести финальный матч плей-офф отбора к Евро-2024.

Еще вчера днем делегация сборной Украины прибыла в Познань, откуда добралась до городка Опаленица, сообщает официальный сайт УАФ.

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Именно здесь команда будет готовиться к предстоящему матчу с Исландией. После приезда тренерский штаб поделил игроков на 2 группы. Первая состоит из 11 футболистов, которые вышли в стартовом составе, провели фитнес-тренировку в зале, восстановили кондиции в бассейне, а также выполнили комплекс восстановительных процедур.

Остальная команда провела тренировку на одном из газонов вблизи отеля. После пробежки, разминки и упражнений на технику приема и контроля мяча игроки выполняли задания тренерского штаба в формате игровых серий. В завершение тренировки сборники также поработали в "станциях" с завершающими ударами.

Напомним, что поединок с Исландией состоится 26-го марта – победитель поедет на чемпионат Европы-2024, который состоится в Германии.

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