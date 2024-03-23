В больнице в Крыму умер директор и тренер оккупационного футбольного клуба Фрегат из Херсона Сергей Шевченко, сообщает пресс-служба Херсонской областной ассоциации футбола.

"Мені пенальті не треба. Поставте два штрафних": культовий капітан про Бібу, українського Гаскойна і зрадника з Херсона

Причиной смерти 66-летнего специалиста стал инфаркт почки.

Напомним, Шевченко – уроженец Херсона. Работал в ряде украинских клубов – Таврии, Николаеве, Нефтянике, Кристалле, ИгроСервисе, Севастополе и других. После аннексии Крыма, где Шевченко в то время работал тренером Таврии, он остался в Симферополе и два года руководил клубом ТСК Таврия.

В 2016-м ездил на заработки в российский клуб Сахалин. Вернувшись в Украину, он возглавил Таврию, которая была возрождена на территории Херсонской области. В 2021 году тренировал херсонский Кристалл и Николаев.

Летом 2022 года в Херсоне Шевченко возглавил фейковый футбольный клуб Фрегат, который оккупанты создали на базе херсонского Кристалла. После деоккупации Херсона он поехал работать с новым клубом в Крым.

"Дав грошей легенді клубу на операцію, а він виявився зрадником": як форму Кристала від історичної ганьби рятували