Борнмут в будущем хочет продать своего защитника Илью Забарного, сообщает The Athletic.

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В клубе убеждены, что 21-летнему футболисту сборной Украины по силам стать игроком уровня команд топ-6 АПЛ. Отмечается, что "вишни" видят в Забарном следующего Натана Аке, которого в свое время продали в Манчестер Сити за 45,3 млн евро.

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Напомним, Илья перешел в Борнмут из Динамо в январе 2023 года за 22,7 млн евро. Украинец стал постоянным игроком стартового состава и в текущем сезоне в 33 матчах забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

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