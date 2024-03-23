Борнмут планирует продать Забарного за большие деньги – защитник сборной Украины может повторить судьбу звезды Ман Сити
"Вишни" имеют целью хорошо заработать на трансфере украинского защитника Ильи Забарного.
Борнмут в будущем хочет продать своего защитника Илью Забарного, сообщает The Athletic.
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В клубе убеждены, что 21-летнему футболисту сборной Украины по силам стать игроком уровня команд топ-6 АПЛ. Отмечается, что "вишни" видят в Забарном следующего Натана Аке, которого в свое время продали в Манчестер Сити за 45,3 млн евро.
Напомним, Илья перешел в Борнмут из Динамо в январе 2023 года за 22,7 млн евро. Украинец стал постоянным игроком стартового состава и в текущем сезоне в 33 матчах забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.
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