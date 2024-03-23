Легенды Ливерпуля и Аякса сыграли 23 марта в благотворительном матче (4:2). Счет и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 23 марта 2024 года

Ливерпуль (легенды) – Аякс (легенды) – 4:2

Голы: Виньяль, 54, Сиссе, 74, Эль-Жар, 80, Торрес, 84 – Бурригтер, 2, Мусампа, 43

Стартовый состав Ливерпуля: Дудек, Кварме, Шкртел, Аггер, Аурелио, Макси Родригес, Сиссоко, Спиринг, Бабель, Джеррард, Торрес.

Стартовый состав Аякса: Гентенар, ван Рейн, Линденберг, де Зеув, Эмануэльсон, Литманен, Эно, ван дер Ваарт, Тахамата, Сим де Йонг, Бурригтер.

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Мечта Свена-Йорана Эрикссона сбылась. Легендарный шведский наставник, который борется с неизлечимой формой рака, признался, что хотел бы стать главным тренером Ливерпуля. Эту возможность 76-летнему тренеру дали в благотворительном поединке легенд Ливерпуля и Аякса, который прошел на переполненном Энфилде. Перед стартом игры Свен-Йоран Эрикссон получил свою порцию оваций, а в стартовом составе мерсисайдцев вышел супердуэт 2010-х – Стивен Джеррард и Фернандо Торрес.

A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ️ pic.twitter.com/632Y9uiJQY — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

Уже на 2-й минуте Аякс забил. Бурригтер в падении с линии вратарской пробил мимо Ежи Дудека. Ливерпуль мог отыграться на 16-й – Фернандо Торрес попал в штангу. Впоследствии уже спас Гентенар, потянув мяч из нижнего угла. В середине тайма ветераны Ливерпуля сразу трижды в течение нескольких секунд били по воротам – мяч чудом не влетел в сетку.

Работал и Ежи Дудек, который в конце тайма выдал два сейва, но таки пропустил еще до перерыва. Кики Мусампа принял мяч и вколотил в угол ворот. 0:2 в пользу Аякса после первой половины.

Our LFC Legends trail at the break.



Stay tuned for the second-half at Anfield. #LFCLegends2024 pic.twitter.com/3PdH1PnArw — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

После перерыва Мусампа пушечным дальним ударом едва не оформил дубль – Ливерпуль спасла перекладина. И тут же "красные" сократили отставание. Точный удар после паса Макси Родригеса в свой актив записал Грегори Виньяль.

К слову, в составе Аякса на замену выходили знаменитые экс-игроки сборной Нидерландов – Эдгар Давидс и Рональд Де Бур. Но лучший шанс имел Райан Бабель, который в свое время поиграл за обе команды. Форвард Аякса дважды выходил один на один, но в первом случае не добил до линии ворот, а во втором – попал в штангу.

Наказание за расточительность пришло на 74-й. Джеррард подал штрафной, мяч оказался у Куйта, а навес Дирка замкнул Джибриль Сиссе. А на 80-й Ливерпуль уже вел в счете. Сиссе поборолся и отдал на Эль-Жара, а тот изо всех сил вколотил в ближний. Богдан Лобонт не выручил. 3:2 в пользу мерсисайдцев. А под занавес игры забил и Фернандо Торрес, который, как в молодые годы в падении замкнул прострел с фланга.

4:2 – легенды Ливерпуля устроили камбэк в матче имени Свена-Йорана Эрикссона. Знаменитый швед, которому, по его словам, осталось жить недолго, выиграл свой единственный поединок в статусе главного тренера "красных".

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Напомним, следующий матч в АПЛ Ливерпуль сыграет 31 марта против Брайтона. Команда Юргена Клоппа занимает второе место турнирной таблицы, уступая Арсеналу по разнице голов.