ЛНЗ неплохо начал весеннюю часть чемпионата, набрав 5 зачетных баллов в матчах против Полесья, Металлиста 1925 и СК Днепр-1. Провалились только с Кривбассом, но в целом черкасцы уверенно выполняли задачу по сохранению прописки – и даже поднимались по таблице в верхней десятке. Тем не менее, сырость футбола новичка УПЛ и непредсказуемость Миная оставляли сомнения относительно способности бить закарпатцев.

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Подопечным Олега Дулуба должно было помочь возвращение в Черкассы, однако первый тайм откровенно разочаровал. В актив хозяев можно было занести один полумомент – на 19-й минуте Яшари пробил из-за пределов штрафной, а мяч рикошетом от спины Витенчука полетел под перекладину. Кемкин уверенно достал сферу.

Команда Желько Любеновича тоже не феерила, однако острых эпизодов создала больше. В частности, уже на 9-й минуте отличиться мог Кораблин, который принял мяч на правом краю штрафной и закрутил его в дальнюю девятку – Пеньков спас ЛНЗ!

На 33-й же минуте Кораблин открыл счет в контратаке, получив передачу на хи от Ременяка и вывалившись почти один на один с голкипером. Тимур пробил в ближний с минимального расстояния. 0:1!

В компенсированное же время Устименко мог и пенальти заработать. Нападающий зацепился за подачу Вакулы и упал после контакта с Каплиенко на левом углу вратарской. Было подозрение относительно удара локтем, но после длительного просмотра видеоповторов Дмитрий Кубраков развел руками. Не фол.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Миная. Олег Дулуб в раздевалке решился на кардинальные перестановки, заменив сразу трех футболистов – вместо Шестакова, Пасича и центрбека Салиху (он травмировался) вышли Наумец, дебютант Эйнел и Норенков. Через шесть минут после перерыва присел и Рыбалка, уступив место Хобленко.

ЛНЗ довольно активно начал второй тайм, едва не сравняв счет на 50-й минуте. Опять стоит отметить Яшари и его дальний удар – на этот раз центрхав целил в девятку, заставив Пенькова выполнять эффектный сейв. Желько Любенович вскоре после этого провел свою замену, выпустив Семотюка вместо Витенчука.

И этот ход сработал! На 55-й минуте Минай забил второй гол. Прокопчук вырезал передачу из глубины на левый край штрафной, а Семотюк оттуда прострелил на Устименко – Денис замкнул с центра штрафной. 0:2!

Олег Дулуб моментально отреагировал, бросив в бой Олейника (Молло Бессала отправился отдыхать). Настроение руководства ЛНЗ в этот момент не передать словами. Достаточно было посмотреть на лица.

Несмотря на критическую ситуацию, оборона Миная долгое время держала ЛНЗ на дистанции. До завершающей части поединка вспоминается только один момент – на 69-й минуте Наумец пробивал с левого края штрафной под ближнюю стойку. Кемкин парировал. Чего-то лучшего в середине второго тайма черкасцы не создали.

Гостям стало тяжело аж в конце встречи. На 82-й Хобленко зацепился за подачу с углового и пробил с близкого расстояния над воротами. На 85-й Наумец принял кросс с левого фланга и нанес два удара с линии вратарской – Кемкин спас. В конце концов, на 87-й Хобленко сбросил навес на дальнюю штангу, а Каплиенко зарядил с лету с угла вратарской – над перекладиной!

Аж на 3-й компенсированной Бар отквитал один гол, замкнув навес со стандарта. Мяч после удара головой влетел в левую девятку, однако времени на камбэк уже не было. Финальный свисток зафиксировал неожиданную победу Миная. Для "лис" она стала только второй в сезоне – обе добыли весной под руководством Желько Любеновича.

Закарпатцы набирают 13 очков, приблизившись к зоне переходных матчей на расстояние трех зачетных баллов. ЛНЗ остается восьмым с 25 пунктами в активе.

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