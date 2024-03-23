Евро-2024 U-19, элит-раунд отбора: Группа 7, 2 тур

Украина – Латвия – 3:0

Голы: Пономаренко, 34, 60, Тутеров, 90

Украина после 1 тура возглавила турнирную таблицу после победы над хозяевами Северной Македонией (2:0). Латвия проиграла Швейцарии минимально (0:1). Ровная игра на старте встречи. Первый удар на 5 минуте нанес Гаджиев из СК Днепр-1, которому сбрасывал динамовец Пономаренко. Латвийцы спокойно заблокировали. Вингер Динамо Маткевич получил диагональ на левом фланге, обыгрался с Кревсуном (Боруссия Дортмунд) и прострелил. Украинцам показалось, что соперник сыграл рукой, лежа на газоне, но судьи пенальти не назначили. Пономаренко сначала бахнул издали мимо ворот, затем продавил оппонента в штрафной – снова блок.

Украина U-19 – Латвия U-19: онлайн-трансляция матча элит-раунда отбора к Евро-2024 (видео)

Украинцы много и охотно стреляли по воротам, но самым опасным стал момент Латвии на 18 минуте. Нападающий словенского Домжале Эмилс Эвелонс выкатился один на один с голкипером. Днепрянин Крапивцов откровенно выручил, своевременно выбежав из ворот. Эпизод стал следствием обрезки наших. Правый защитник Динамо Алексей Гусев небрежно отдал в центр, центрбек немецкого Вупперталя Ермачков, который оглядывался назад на фланг, потерял концентрацию и в пожарном порядке подарил Роберту Бочсу, который вывел партнера на свидание с голкипером. На добивании играл все тот же забивной вингер итальянской Пизы, но не попал, хотя голкипер еще не успел подняться.

На 33 минуте уже латвийцы требовали пенальти – вроде бы Крапивцов с мячом руками вынес голову соперника. Зато все выглядело на чистую игру. Гусев подобрал мяч и отдал в центр, где Гаджиев покатил еще левее. Маткевич со своей половины поля забросил на левый край, а его одноклубник по Динамо Пономаренко сместился в центр, как прирожденный вингер, и пульнул с линии штрафной в нижний угол. Какой же универсальный форвард этот Пономаренко. Протиснул оппонента силой, а затем тонко сбросил в штрафную, Кревсун обыграл еще одного защитника и минимально промахнулся.

И снова провал на своей половине дарит момент латвийцам. Опорник Александрии Ващенко неточно отдал пас, но сам же побежал отрабатывать и накрыл удар в прыжке. В конце первого тайма команды обменялись дальними ударами с сейвами вратарей – у нас Гаджиев был близок, чтобы прошить голкипера, но только угловой заработал. На самом деле очень неплохо Латвия накрывала в прессинге, создав себе так не один момент. Вторая половина задержалась из-за того, что судьи очень долго крепили сетку и перематывали штангу.

Первый удар после перерыва на 49 минуте случился. И снова Пономаренко, к которому мяч отскочил после стыка Гаджиева, пробил из-за пределов штрафной. Как оказалось впоследствии, пристрелка перед дублем. Кревсун получил желтую за фол в центре поле, который не выдавал аж настолько грубым. В первом тайме "горчичником" наказали левого защитника Шахтера Дрозда. Гаджиев вывел Пономаренко, который перед тем сам же за мяч и зацепился, на убойную позицию. Короткий дриблинг и первый выстрел Матвея – вратарь парировал, а второй нашел руку соперника. Сам динамовец и реализовал 11-метровый, спокойно разведя круглого и кипера по разным углам.

Пономаренко после вбрасывания из аута прошел 3 защитников, но остановился на четвертом. Синчук попытался выпросить пенальти после обводки и жесткого стыка, однако судья был неумолим. На 67 минуте Дмитрий Михайленко освежил атаку. Вингера Маткевича и атакующего хавбека Гаджиева заменили Тутеров (Сандерленд) и Цуканов (Шахтер). Дальний удар Латвии после углового – угрозы нашим воротам после перерыва стало ощутимо меньше, это редкий ответ. Форвард Гента Дубровный заменил Пономаренко на 74-й.

Еще один корнер, и Пурс навесным ударом стреляет под перекладину – Крапивцов на месте. Кревсун классно дирижирует игру. То отдаст направо на Синчука, у которого срезается мяч. То слева через Тутерова на Цуканова – сейв голкипера. После очередного углового Ямонтс пробил в штангу, а там больше никто не мог спасти сборную Украины. С добиванием также повезло "сине-желтым". Классная атака прошла на 86 минуте. Цуканов подобрал после углового и бросил Дубровного в прорыв, тот еще правее на Тутерова. Мяч из пустых ворот вынес защитник, а мог бы быть гол имени джокеров.

Ващенко забросил на ход Тутерову, и тот мастерски разобрался с голкипером – 3:0. Кристиан Шевченко (Уотфорд) появился на поле уже в самом начале компенсированного времени. В другом матче нашей группы Швейцария повторила наш результат с Северной Македонией, одолев хозяев со счетом 2:0. Поэтому в 3 туре команду Дмитрия Михайленко устроит и любая ничья, чтобы сохранить первое место, которое выведет на Евро-2024. Матч Украина U-19 – Швейцария U-19 состоится 26 марта в 15:00 по киевскому времени.

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