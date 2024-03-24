Україна U-19 близька до виходу на Євро-2024 / УАФ

Україна

Євро-2024: Україна розгромила Латвію у відборі U-19 завдяки дублю форварда Динамо – син Шевченка повторює долю. В останньому матчі проти Швейцарії "синьо-жовтих" влаштує і нічия.

Збірна України прибула до Польщі – Ребров поділив гравців на 2 групи, перше тренування після Боснії. Україна – Ісландія: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024 – залишився останній крок.

Андрій Ярмоленко оформив дубль у першому матчі за півроку. Динамо настріляло 4 голи за тайм.

Минай здобув другу перемогу в сезоні УПЛ, перегравши ЛНЗ на виїзді – закарпатці близькі до виходу із зони вильоту. У Першій лізі Карпати у меншості вирвали перемогу над Полтавою, Лівий берег знищив Ниву Бузову.

Екс-тренер Таврії та Севастополя помер у Криму – він співпрацював з окупантами.

Топ-матчі дня

Тоні Кроос повернувся у збірну Німеччини асистом на 8 секунді – Бундестім не помітила Францію, Мбаппе провалився.

Бразилія напіврезервом перемогла Англію на Вемблі – 17-річний суперталант Реала забив дебютний гол за "селесао".

Аргентина без Мессі здобула розгромну перемогу – ніхто не насмілився "обкрадати" Лео, забивали виключно представники АПЛ.

Потенційний суперник України на Євро-2024 пропустив найшвидший гол в історії збірних – Австрія забила на 6 секунді.

Інші головні події

Михайло Мудрик на порозі значно страшнішого покарання, ніж у Миколенка – Челсі має знайти 200 млн, група гравців у зоні ризику.

Ліверпуль переміг Аякс у матчі легенд – смертельно хворий Ерікссон здійснив мрію, Торрес знову забив на Енфілді.

Борнмут планує продати Забарного за великі гроші. Захисник збірної України може повторити долю зірки Манчестер Сіті.