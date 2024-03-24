Головні новини футболу 23 березня: Україна наблизилася до Євро-2024 U-19, Ярмоленко повернувся дублем у матчі Динамо
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за суботу, 23 березня.
Україна
Євро-2024: Україна розгромила Латвію у відборі U-19 завдяки дублю форварда Динамо – син Шевченка повторює долю. В останньому матчі проти Швейцарії "синьо-жовтих" влаштує і нічия.
Збірна України прибула до Польщі – Ребров поділив гравців на 2 групи, перше тренування після Боснії. Україна – Ісландія: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024 – залишився останній крок.
Андрій Ярмоленко оформив дубль у першому матчі за півроку. Динамо настріляло 4 голи за тайм.
Минай здобув другу перемогу в сезоні УПЛ, перегравши ЛНЗ на виїзді – закарпатці близькі до виходу із зони вильоту. У Першій лізі Карпати у меншості вирвали перемогу над Полтавою, Лівий берег знищив Ниву Бузову.
Екс-тренер Таврії та Севастополя помер у Криму – він співпрацював з окупантами.
Топ-матчі дня
Тоні Кроос повернувся у збірну Німеччини асистом на 8 секунді – Бундестім не помітила Францію, Мбаппе провалився.
Бразилія напіврезервом перемогла Англію на Вемблі – 17-річний суперталант Реала забив дебютний гол за "селесао".
Аргентина без Мессі здобула розгромну перемогу – ніхто не насмілився "обкрадати" Лео, забивали виключно представники АПЛ.
Потенційний суперник України на Євро-2024 пропустив найшвидший гол в історії збірних – Австрія забила на 6 секунді.
Інші головні події
Михайло Мудрик на порозі значно страшнішого покарання, ніж у Миколенка – Челсі має знайти 200 млн, група гравців у зоні ризику.
Ліверпуль переміг Аякс у матчі легенд – смертельно хворий Ерікссон здійснив мрію, Торрес знову забив на Енфілді.
Борнмут планує продати Забарного за великі гроші. Захисник збірної України може повторити долю зірки Манчестер Сіті.