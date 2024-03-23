Сегодня состоялись сразу несколько поединков Первой лиги – первых после зимнего перерыва. Обзор матчей читайте в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2023/24, 20-й тур, группа повышения в классе

Нива Бузова – Левый берег – 1:5

Голы: Мисюра, 48 – Якимов, 37, Синица, 67, 77, Сухоручко, 79, Сидней, 90+1

Удаления: Матвеев, 59, Мамросенко, 90 (оба – Нива Бузова)

Эпицентр – ФСК Мариуполь – 1:1

Голы: Кравчук, 39 – Зубков, 83

Карпаты – Полтава – 2:1

Голы: Полегенько, 54, 90+4 – Бужин, 79

Удаление: Векляк, 58 (Карпаты)

Группа выбывания

Чернигов – Подолье – 2:2

Голы: Кривобороденко, 65, Школьный, 70 – Боженар, 6, Оробец, 21

МФК Металлург – Хуст – 1:4

Голы: Васильченко, 19 – Шевчук, 20, Новиков, 48, Чабан, 73, Гарнага, 75

Левый берег на выезде разгромил Ниву Бузову на выезде. Команды обменялись голами Якимива и Мисюры, но после удаления Матвеева гости оформили разгромное преимущество с дублем Синицы и голами Сухоручко и Сидннея. А Нива доигрывала вдевятером, удаление получил еще и Мамросенко.

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Эпицентр и ФСК Мариуполь не выявили сильнейшего – Кравчук открыл счет в конце первого тайма, но Зубков спас азовцев под занавес встречи.

А Карпаты не смогли удержать победный счет в игре с Полтавой. Первый тайм прошел без голов, но на старте второго Полегенько классным ударом с 25-ти метров под стойку поразил ворота соперника. Почти сразу "львы" остались в меньшинстве – Векляк придержал за руку соперника, который убегал один на один с вратарем.

На 79-й минуте Бужин сравнял счет, головой замкнув подачу со штрафного с правого фланга. Игра шла к ничьей, но на 90+4 Шмигецкий прервал прострел рукой. Полегенько реализовал пенальти, принеся Карпатам победу.

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А в группе выбывания матчи получились результативными. Так, Чернигов и Подолье расписали ничью 2:2 – команда из Хмельницкого забила дважды в первом тайме, а соперники отыгрались за 5 минут во втором. В другой игре Хуст разбил МФК Металлург (4:1) отыгравшись в течение встречи.

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