Челси должен приложить усилия, чтобы не попасть в список клубов, которых лишат очков из-за нарушения финансовых правил.

АПЛ будет пристально следить за работой лондонского клуба в летнее трансферное окно, сообщил финансовый эксперт Стефан Борсон в эфире TalkSport.

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Финансовые правила лиги позволяют иметь максимум 105 млн фунтов убытков за три сезона. Челси после сумасшедших расходов нового владельца Тода Бели значительно превышает эту планку. Дополнительной проблемой становится сезон без еврокубковых доходов.

"Синие" вписали 55-миллионную продажу Мейсона Маунта еще в прошлую кампанию, чтобы хоть немного смягчить общую картину. Трансферы воспитанников сразу полностью учитываются в доходах, а вот другие распределяются на срок контракта. Похожую схему Челси придется использовать и этим летом – чтобы не терять главных звезд, надо продавать воспитанников (Чалоба, Галлахер, Броя). Более того, закрыть сделки нужно до 30 июня, а рынок в первый месяц лета не слишком активен.

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Борсон оценивает "дыру" в бюджете Челси на 200 млн фунтов: "Масштабы проблем Челси выглядят значительно хуже, чем у Эвертона и Ноттингема. Очень вероятно, что до конца года им также выдвинут обвинения и могут лишить очков".

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