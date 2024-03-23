Украина и Исландия сыграют 26 марта в финале плей-офф за выход на чемпионат Европы-2024. Какой прогноз букмекеров на матч Украина – Исландия, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Финальный поединок плей-офф отбора на Евро-2024 пройдет в городе Вроцлав на стадионе Тарчинский Арена. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия.

В полуфинале плей-офф подопечные Сергея Реброва одержали выездную волевую победу над Боснией и Герцеговиной (2:1), а Исландия разбила Израиль (4:1). Победитель решающего поединка Украина – Исландия сыграет в финальной части Евро-2024, которое стартует 14 июня в Германии.

Украина – Исландия: где смотреть решающий матч плей-офф за Евро-2024

Украина – Исландия: прогноз букмекеров на матч плей-офф отбора Евро-2024 26 03 2024

Специалисты конторы William Hill фаворитом матча Украина – Исландия считают нашу сборную. На победу команды Сергея Реброва в основное время выставили коэффициент 1,44. Аналогичную победу островитян оценивают в 7,00, а ничью – 4,33. На то, что сборная Украины выиграет в дополнительное время, предлагают поставить за 9,00, а на проход Исландии по итогам 120 минут выставили фантастический коэффициент 26,00. Большого количества голов в матче Украина – Исландия букмекер не ожидает. Стандартный тотал больше 2,5 оценили в 2,00, а тотал меньше 2,5 – в 1,73.

Гол Артема Довбика умножит вашу ставку на 2,37, Романа Яремчука – на 2,50, а Алексея Гуцуляка – на 3,00. Далее идут Михаил Мудрик, Александр Зубков и Владислав Ванат (все – по 3,25). Самым вероятным счетом матча Украина – Исландия считают 1:0 в нашу пользу. Коэффициент на такой исход составляет 5,00.

У bWin похожие мнения относительно поединка во Вроцлаве. Коэффициент на победу Украины в основное время – 1,47. На триумф команды Аге Харейде – 7,00. Ничью оценили в 4,33. Проход сборной Украины в финальную часть Евро-2024 оценили в 1,20, а Исландии – 4,10. На то, что обе команды в матче Украина – Исландия забьют гол, принимают ставки с коэффициентом 2,20. На то, что отличится лишь один из соперников, предлагают поставить за 1,58.

Напомним, победитель матча Украина – Исландия в финальной части Евро-2024 попадет в группу E, где своего последнего соперника ждут Бельгия, Словакия и Румыния.

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