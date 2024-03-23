Андрей Ярмоленко триумфально вернулся на поле после тяжелой травмы.

Динамо во время международной паузы решило провести контрольный поединок с представителем высшей лиги чемпионата Киевской области – командой Денгофф (Дениховка). Главным событием стало возвращение Андрея Ярмоленко, который пропустил почти полгода из-за травмы колена и операции.

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Легенда киевлян сразу оформил дубль, еще по голу добавили Диалло и Андриевский (оба с пенальти). Динамо настреляло 4 мяча до перерыва, финальный счет против аматоров – 4:2. Александр Шовковский выпустил комбинированный состав с привлечением игроков молодежной команды.

Добавим, что Динамо возобновит официальный сезон 31 марта матчем против Ворсклы. "Бело-синие" занимают четвертую строчку УПЛ, хотя по потерянным очкам уступают лишь Шахтеру.

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