Сборная Германии одержала победу на выезде над Францией (2:0) в товарищеском матче 23 марта. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Дидье Дешам и Юлиан Нагельсманн подошли к игре с потерями. За Германию не сыграли Павлович и Нойер. Первый должен был дебютировать за сборную, а Мануэль пропустил ряд матчей из-за травмы. Но Германия получила мощное усиление в виде возвращения Тони Крооса, который и вышел с первых минут. Дидье Дешам перед матчем потерял Антуана Гризманна. Форвард Атлетико не пропускал матчи сборной с июня 2017 года.

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Сразу после стартового свистка сборная Франции пропустила прекрасный гол. Тони Кроос отпраздновал возвращение в команду роскошным пасом на Вирца, который ударом из-за пределов штрафной площади положил мяч в сетку. Шла восьмая секунда игры. К слову, это дебютный гол за сборную Германии полузащитника Байера. Вирц – лишь третий футболист в истории, которому удалось забить на первых минутах в ворота "синих".

1 - La France a encaissé un but lors de la 1re minute d’un match pour la 3e fois de son histoire, après le 2 avril 1923 contre les Pays-Bas et le 16 juin 1982 contre l’Angleterre. Surprise. pic.twitter.com/ff94j45F2Q — OptaJean (@OptaJean) March 23, 2024

Непривычно было наблюдать за командой Дешама, которая давно так не уступала доминированием в матче. Немцы абсолютно контролировали ход игры, а французы никак не могли отойти от шока и организовать что-то похожее на атаку. Килиан Мбаппе в первой половине игры был совершенно незаметным.

Второй тайм выдался для сборной Франции не легче. Хаверц удвоил преимущество своей команды на 49 минуте. Замены Дешама остроты атакам "Les Bleus" не добавили. Французы выглядели медлительными и безынициативными.

Финальный свисток зафиксировал поражение сборной Франции со счетом 0:2. Второй раз за год сборная Германии переигрывает Дешама, который в этом матче праздновал свой 150-й матч во главе национальной команды. В сентябре 2023 года Бундестим переиграла "синих" 2:1.

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