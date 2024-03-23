Англия и Бразилия встретились на "Уэмбли". Для "селесао" это был первый матч под руководством нового тренера – Доривала Джуниора (ранее он никогда не работал со сборными). Фамилия "Джуниор" выглядела несколько остроумно, учитывая седовласость 61-летнего специалиста.

Новый коуч сразу начал с экспериментов, поставив в основу сразу 5 дебютантов. Среди них – голкипер Бенту, три защитника (Вендел, Фабрисиу Бруну и Беральдо) и хавбек Жоау Гомеш (выступает за Вулверхэмптон). Еще больше новых фамилий было на скамейке запасных. Среди них были партнеры Довбика и Цыганкова по Жироне (Савио и Коуту).

Гарет Саутгейт, в свою очередь, выставил боевой состав. Не хватало только Кейна и Сака – они имели небольшие повреждения, причем Букайо отпустили из сборной. В начале поединка травму получил и Уокер, которого пришлось заменить Консой. Защитник Астон Виллы дебютировал за "трех львов".

Болельщики уже не ожидали, что команда Гарета Саутгейта как-то существенно изменит свой футбол. Ожидания не подвели – на "Уэмбли" вышла классическая Англия. Островитяне имели проблемы в работе на чужой трети, редко угрожали воротам соперника и занимались стерильным перекатом, а Магуайр продолжал плужить. С другой стороны, англичане все так же активно вступали в контрпрессинг и решали эпизоды на классе звезд.

Еще одной особенностью Англии Саутгейта является хорошая нейтрализация позиционного наступления соперника. В принципе, британцы справились и с этой задачей – однако моменты у ворот Пикфорда все равно возникали. И это были убийственные моменты. Бразилия рвала оборону хозяев благодаря своим скоростным флангам.

В частности, уже на 11-й минуте Винисиус вывалился один на один с Пикфордом. Джуниор переиграл Джордана, но мяч перед пустыми воротами остановил Уокер – и именно в этот момент он и травмировался. Еще через шесть минут Винисиус продрался в центр штрафной и пробил мимо дальней штанги.

На 36-й же лидер Реала запустил в прорыв правым флангом Рафинью. Тот хинул Гордона перед штрафной и вернул на Винисиуса, а мяч из-под него выбили на Пакета. Лукас выполнил перевод на левый край (ну или просто мяч свалился), откуда стрелял Вендел – попытку накрыли. Отскок остался за гостями и завершился мощным ударом Пакета метров с 10-ти. Стойка спасла Англию!

На 42-й минуте Бразилия создала еще один момент. Рафинья откликнулся на высокий лонгбол и выиграл верховую дуэль у Чилвелла, после чего надавил на Магуайра. Харри под прессингом потерял мяч, позволив вингеру Барсы выстрелить из пределов штрафной – мимо дальнего угла!

А что же Англия? А ничего особенного. В актив подопечных Гарета Саутгейта можно занести только заброску на 9-й минуте, после которой Уоткинс пробивал с правого края штрафной. Получилось высоковато, да и Вендел уже накрывал удар. Голкиперу бразильцев пришлось вступить в игру только на 41-й минуте, когда Гордон попытался закрутить с дистанции под дальнюю штангу – Бенту парировал.

Вот и вся острота. Англии повезло отправиться на перерыв с нулями на табло. Ожидалось, что Гарет Саутгейт проведет замены и сделает тактические перестановки, но ничего подобного не произошло. Англия за весь второй тайм создала всего один момент – после подачи Райса со стандарта. Магуайр стянул на себя нескольких защитников в штрафной и позволил Гордону пробить с лету, но Бенту выручил "селесао".

Это была 51 минута. Впрочем, сборная Бразилии после перерыва тоже ничем интересным не запомнилась. На Уэмбли было тихо и скучно. В конце концов, команды начали замены – на последние 20+ минут англичане выпустили Боуэна, Гомеса и Данка, а затем Мейну (дебютанта) и Рашфорда. Доривал Джуниор, в свою очередь, бросил в бой Савио, Андреаса Перрейру, Дугласа Луиса, Бремера, Пабло Майю и Эндрика.

Именно появление последнего и решило судьбу встречи. 17-летний суперталант вышел на 71-й минуте, а уже на 80-й забил дебютный гол в ее составе! Ему помог Винисиус, который получил заброс из глубины и вышел один на один с Пикфордом – Джуниор не смог прошить голкипера, но Эндрик подхватил отскок и забил в пустые. 0:1!

В компенсированное время Эндрик мог и дубль оформить, но Пикфорд спас Англию от еще большего позора. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу "селесао". Доревал Джуниор начинает с громкого триумфа.