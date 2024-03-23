Аргентина не почувствовала никаких проблем даже в отсутствие Лионеля Месси.

Товарищеский матч

Аргентина – Сальвадор – 3:0

Голы: Ромеро, 16, Э. Фернандес, 42, Ло Чельсо, 52

Действующие чемпионы мира в Филадельфии встретились с 81-й сборной рейтинга ФИФА – Сальвадором.

Олимпиада-2024: сборная Украины получила соперников – Месси запугивает Ротаня

Лионель Месси пропускает этот цикл из-за травмы, но никто не осмелился забирать десятый номер суперзвезды. Линию атаки сформировали Нико Гонсалес, Лаутаро Мартинес и Анхель Ди Мария. Голы забивали игроки других звеньев, представляющие АПЛ. Это Кристиан Ромеро, Джованни Ло Чельсо (оба – Тоттенхэм) и Энцо Фернандес, который вместе с Мудриком защищает цвета Челси.

Следующий спарринг аргентинцы проведут 27 марта в Лос-Анджелесе против Коста-Рики.

Петраков и Холанд продолжили слабые серии, феерия Нидерландов, Испания оконфузилась против Колумбии: товарищеские матчи