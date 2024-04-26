От команды Анжа Постекоглу зависит чемпионская борьба в АПЛ. Рассказываем, почему "шпоры" пугают всех.

АПЛ в этом сезоне подарила захватывающую чемпионскую гонку между тремя командами. Арсенал сейчас лидирует, Манчестер Сити проигрывает один балл, имея матч в запасе, а Ливерпуль – третий с 3-очковым отставанием.

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У Гвардиолы самый простой календарь:



Ноттингем (выезд)

Вулверхэмптон (дома)

Фулхэм (выезд)

Тоттенхэм (выезд)

Вест Хэм (дома)

У Клоппа все серьезнее:



Вест Хэм (выезд)

Тоттенхэм (дома)

Астон Вилла (выезд)

Вулверхэмптон (дома)

У Артеты также тяжелые дуэли:



Тоттенхэм (выезд)

Борнмут (дома)

МЮ (выезд)

Эвертон (дома)

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Все три претендента на чемпионство сыграют с Тоттенхэмом. Очень интересный нюанс, ведь "шпоры" – лучшая команда сезона в топ-матчах. Если взглянуть на результаты в поединках сугубо между верхней шестеркой, то видим, что Тоттенхэм опережает всех (1,71 очка в среднем на матч). Команда набрала 12 пунктов за 7 дуэлей, проиграв лишь раз – Астон Вилле.

Для Манчестер Сити "шпоры" – исторически неудобный соперник, с любым тренером. Последний раз "горожане" обыгрывали Тоттенхэм в гостях в рамках АПЛ еще в 2018-м. После того лондонцы одержали четыре победы с общим счетом 6:0. Лишь в январе Сити сломал проклятие и размочил ворота на новом стадионе, выбив соперника из Кубка Англии.

В следующем туре АПЛ состоится лондонское дерби. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Арсенал обыграет Тоттенхэм на выезде. Коэффициент на успех команды Зинченко – 1,81. Победа "шпор" оценена в 4,32, а ничья – 4,06. Специалисты ожидают результативного матча. На стандартный тотал больше (2,5) букмекер GGBET выставил коэффициент 1,51, тогда как на тотал меньше можно поставить за 2,65.

С Ливерпулем у "шпор" особые счеты после "украденной" победы из-за судей в сентябре. Тогда отличился Сон, который феерит именно во встречах с элитными оппонентами. У корейца 5 голов и 3 ассиста против топ-6 в этом сезоне – настоящая гроза грандов.

Суперкомпьютер Opta считает, что чемпионом станет Манчестер Сити – 71,7%. На титул Арсенал дают 26,6%, а в Ливерпуль не верят вовсе – 1,7%.

Тоттенхэм должен думать не только о том, как насолить соперникам, но и о собственных задачах. Лондонцы борются с Астон Виллой за четвертое место (которое даст путевку в Лигу чемпионов) и отстают на шесть баллов, сыграв на два матча меньше. В предыдущем туре "шпоры" получили болезненный разгром от Ньюкасла.

Старт сезона был роскошным для Анжа Постекоглу. Его команда одержала восемь побед за 10 туров и лидировала. И это все после продажи Кейна. Но держать эффектный интенсивный футбол на дистанции не удалось, сильно мешали травмы.

Суперкомпьютер Opta не верит, что Тоттенхэм пробьется в Лигу чемпионов. Четвертое место "шпор" оценено в 18,9%, а Астон Виллы – в 80,8%.