Сергей Рыбалка подписал контракт с Александрией, сообщает официальный сайт клуба.

Наставник Александрии озвучил амбициозную задачу команды на сезон

Соглашение о сотрудничестве 31-летнего хавбека с новой командой рассчитано на один сезон. Последним клубом Сергея был турецкий Сивасспор, за который он выступал с 2017 года.

Рыбалка известен украинским болельщикам своими выступлениями за Динамо (полузащитник находился в структуре киевского клуба в 2008-2018 годах). Сергей может дебютировать за Александрию уже 25 июня в выездном матче против Зари.

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