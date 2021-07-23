Рыбалка официально стал игроком Александрии
18:17 - Читати українською
Украинский полузащитник Сергей Рыбалка вернулся в УПЛ.
Сергей Рыбалка подписал контракт с Александрией, сообщает официальный сайт клуба.
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Соглашение о сотрудничестве 31-летнего хавбека с новой командой рассчитано на один сезон. Последним клубом Сергея был турецкий Сивасспор, за который он выступал с 2017 года.
Рыбалка известен украинским болельщикам своими выступлениями за Динамо (полузащитник находился в структуре киевского клуба в 2008-2018 годах). Сергей может дебютировать за Александрию уже 25 июня в выездном матче против Зари.
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