Зозуля очень близок к переходу в испанский Алькоркон, сообщает журналист радио COPE Даниэль Асенхо в своем твиттере.

Зозуля получил несколько предложений продолжения карьеры из Испании, – СМИ

Футбол 24 получил подтверждение этой информации от наших коллег из Альбасете. Вместе с Романом в Алькоркон должен перебраться бывший партнер украинца по "механическому сыру" – аргентинский центрбэк Николас Горосито. Переговоры с обоими игроками находятся на завершающей стадии.

Сейчас украинец остается в статусе свободного агента после ухода из Альбасете, который вылетел из Сегунды (второго по силе испанского дивизиона).

Напомним, Роман перешел в Альбасете в сентябре 2017 года. В общем украинец сыграл за клуб в 142 поединках, записав в свой актив 26 голов и 11 ассистов.

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